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東吳大學城中校區擴大採檢1117人 PCR皆陰性

2022/1/22 10:09（1/22 14:50 更新）
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東吳大學22日表示，21日共採檢1117人，PCR檢測顯示皆為陰性。（圖取自東吳大學網頁www-ch.scu.edu.tw）
東吳大學22日表示，21日共採檢1117人，PCR檢測顯示皆為陰性。（圖取自東吳大學網頁www-ch.scu.edu.tw）
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（中央社記者許秩維台北22日電）東吳大學城中校區1月16日曾有確診者到訪，東吳大學校方今天表示，21日共採檢1117人，PCR檢測顯示皆為陰性。

台北市政府衛生局日前公布2名桃園市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案在台北市的公共場所足跡，其中案18116曾在1月16日搭捷運到東吳大學城中校區上課。

東吳大學校方新聞稿指出，台北市衛生局連2天派遣行動採檢巴士到城中校區，針對城中校區師生進行採檢，20日共採檢662人，PCR檢測全數陰性，21日再擴大採檢1117人，PCR檢測也皆為陰性。

東吳大學校方提到，遵照教育部防疫指引指示，城中校區已於21日至30日停課，請學生勿到校；學校也呼籲1月16日到19日間曾出入城中校區的師生到學校採檢，已返鄉的師生也建議就近到衛生局或醫院採檢。（編輯：張芷瑄）1110122

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