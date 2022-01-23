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疫情21/300

礁溪長榮酒店接待確診 就讀大學女友打工也染疫

2022/1/23 20:21（1/24 09:14 更新）
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一名在礁溪長榮鳳凰酒店負責接待工作的男性確診染疫，縣府動員醫療團隊進駐酒店，為逾千名員工及旅客篩檢，酒店24日起至26日也將閉館3天。圖為民眾在酒店外等候採檢。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月23日
一名在礁溪長榮鳳凰酒店負責接待工作的男性確診染疫，縣府動員醫療團隊進駐酒店，為逾千名員工及旅客篩檢，酒店24日起至26日也將閉館3天。圖為民眾在酒店外等候採檢。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月23日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）宜蘭今天新增一名男性確診個案（案18443），在礁溪長榮鳳凰酒店負責接待，個案就讀佛光大學的女友也在這家酒店打工，經採檢陽性，校方正瞭解是否還有其他學生在酒店打工。

佛光大學副校長傅昭銘接受中央社記者電訪表示，經調查後，案18443的女友確實就讀佛光大學，校方正積極透過老師等管道，追蹤和瞭解是否還有其他學生在這家酒店打工和被匡列情形。

傅昭銘表示，這名女學生住家裡，學校從14日開始放寒假，15日起她就未與導師和同學接觸，為避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，校方會加強落實校舍門禁管理。

宜蘭縣政府衛生局下午表示，案18443為20多歲男性，在礁溪長榮鳳凰酒店負責接待工作，他昨天出現咳嗽、發燒及噁心症狀，經採檢後為陽性確診，Ct值26。

衛生局指出，案18443的女友採檢報告也是陽性，Ct值14，仍有待中央流行疫情指揮中心公布後才能列為確診個案，目前尚未編訂案號。這名女學生在礁溪長榮鳳凰酒店打工，初步瞭解活動場域在家裡和酒店，因學校早已放寒假，評估暫無校園接觸風險。（編輯：李錫璋）1110123

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礁溪長榮鳳凰酒店接待確診 女友也染疫CT值14礁溪長榮鳳凰酒店員工確診 24日起閉館3天
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