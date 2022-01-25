早安世界》嚴懲酒駕 未肇事也可判3年罰30萬元 乘客連坐最重罰1.5萬

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酒駕未肇事可判3年罰30萬元 乘客連坐最重罰1.5萬

回應社會大眾要求嚴懲酒駕的呼聲，立法院臨時會24日三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，把酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑可併科20萬以下罰款，提高為3年以下有期徒刑可併科30萬元以下罰款。修正後的法規並且明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，此外，現行條文明定18歲以上的酒駕同行者連坐處分，但僅處600至3000元罰鍰，新修正通過的條文則加重同行者連坐處分最高新台幣1.5萬元罰鍰。（看完整報導）

110年工業與製造業生產指數創新高 餐飲業連續兩年衰退

經濟部24日發布110年12月工業與製造業生產指數分別為142.45、145.94，二者都寫下新高，推升全年度工業與製造業指數走揚，也刷新紀錄。經濟部說，去年堪稱電子與傳統產業的豐收年。另外，110年12月餐飲業營業額為新台幣770億元，創歷史次高，但全年營業額受疫情拖累，僅7280億元，比前一年減少6.4%，不僅連續2年負成長，減幅也是91年以來最大。（看完整報導）

新增15本土病例 二級警戒至2/7 醫院禁探病、長照機構暫停探視

中央流行疫情指揮中心24日宣布，本土新增15個COVID-19確診病例，以高雄港疫情8人居多，礁溪長榮酒店有4名員工確診，桃園亞旭則有2名本國籍員工感染，另1名桃園聯邦銀行個案的家人在解隔離前採檢呈陽性。為加強防堵疫情，全國疫情警戒標準維持第二級至2月7日，考量國內外疫情持續，維持加嚴戴口罩規定，運動、唱歌、拍照必須戴口罩，禁止試吃活動。全國醫院除例外情形停止開放探病，住宿式長照機構也全面暫停訪客探視。（看完整報導）

遠雄自貿園區清零至少要3週 王必勝：二採還會有新病例

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前要關注的重點疫情有4案，除了宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店案、台北圓山飯店廚師案外，桃園遠雄自由貿易港區與高雄港區案規模較大，且涉及廠商多、複雜度高，更要積極控制，是重中之重。針對遠雄自由貿易港區加值園區內的公司25日進行二採，前進指揮所指揮官王必勝要求，所有未在集中檢疫所的員工都要到場採檢，他坦言一定會有陰轉陽的狀況，因為有些人在第一次採檢時正處於潛伏期，現在就要看是否有發病的狀況，再做後續管理。（看完整報導）

默沙東口服藥首批2016份抵台 輝瑞過年前到貨可能性高

台灣採購一萬份默沙東口服藥原訂最快年後到貨，但在指揮中心的努力下，首批於24日清晨自美國運抵台灣，台灣成為亞太地區第2個取得這款藥物的國家，將於春節前加入防疫前線，儘速提供給需要的病人。另外，指揮官陳時中說，輝瑞口服藥物採購2萬人份，在過年前抵台的可能性很高。（看完整報導）

吳德榮：強冷空氣南下 小年夜至除夕低溫探10度

氣象專家吳德榮表示，預估2月1日小年夜將有強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷，北部及東半部仍有局部雨，小年夜晚至除夕清晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。除夕、初一乾空氣南下，各地晴朗穩定，初一白天持續回暖，但夜間有強輻射冷卻加成，初一清晨將創此波冷空氣的平地最低氣溫。（看完整報導）

13架共機擾台 殲16D電戰機首現蹤 專家示警：國軍應強化電子作戰

空軍24日晚間發布共機動態，有13架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中殲16D電子作戰機首度現蹤。學者及退伍將官分析，殲16D現蹤可能代表它已經量產且達到一定數量，更有辦法進行實戰化運用，國軍因應之道在於強化電子作戰，並與美日分享電子參數，畢竟誰掌握制電磁權，誰就握有戰場主動權。（看完整報導）

美國下令駐烏克蘭外交人員家屬離境 英國也撤離部分使館人員

由於俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動威脅升高，美方已下令駐烏克蘭大使館人員的家屬離境，英國24日也開始撤離駐烏克蘭的使館部分人員，歐盟現階段不打算採取相同措施。白宮表示，拜登總統24日將與歐洲盟友舉行視訊會議，商討對俄羅斯在烏克蘭四周施加軍事壓力的共同因應之道。此外，英國情報稱，前烏克蘭議員穆拉耶夫可能被安排為克里姆林宮在基輔傀儡政權的領袖，穆拉耶夫出面否認，並說會考慮提出法律行動，以捍衛自己「清白的名聲」。烏克蘭官員則說，要認真看待英國方面的說法。（看完整報導）

專訪／立陶宛國父為台獻奏：台灣開啟更美好世界大門

立陶宛1990年脫離蘇聯並恢復獨立後的首任元首維陶塔斯．藍斯柏吉斯說，台灣是實質獨立的政治實體，所謂的台灣問題不僅掀開內含風險的「潘朵拉盒子」，也可以開啟邁向另一個更美好世界的大門。他並表示，當個人獲得尊重，而非只是領土上的人口，「只看見土地、看不見人」的僵固世界觀和帝國主義野心或許終將消散。（看完整報導）

因言賈禍被送進精神病院 湖南異議教師李田田為尊嚴離鄉

湖南教師李田田曾因聲援另一名質疑官方南京大屠殺數據的老師，一度被當局送進精神病院。她近日在網路發文表示已離開家鄉湘西，原因是要「有尊嚴地活著」。不過這篇文章發表後不久遭到網路管制人員封鎖，已無法閱讀，點擊相關連結會顯示「此內容因違規無法查看」。（看完整報導）