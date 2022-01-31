除夕車潮將陸續湧現 高公局建議南向下午出發

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（中央社記者龍柏安台北31日電）不少在外遊子今天趕著返家圍爐，根據高公局即時路況系統，目前路況大致良好，不過高公局預測，今天交通量為90百萬車公里，建議南向用路人可下午出發。

高公局在新聞稿中指出，昨天小年夜的全日交通量為86.5百萬車公里，與年平均平日（88百萬車公里）相近，其中，國5交通量為2.6百萬車公里，都與年平均平日（2.6百萬車公里）差不多，並沒出現車潮爆量狀況。

不過高公局提到，昨天下午國道已出現車潮，包括國1南向湖口至新竹；國3南向土城至樹林等路段有車多情形，不過下午4時已陸續紓解，其餘路段均能維持行車順暢。

不少用路人為避免塞車，選擇深夜上路，因此今天凌晨0至5時的平均交通量，達6.2百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的1.8倍，而高公局也預估今天整體交通量為90百萬車公里。

高公局強調，今天相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

高公局並建議南向用路人，儘量於下午時段出發，節省寶貴時間，並呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。（編輯：方沛清）1110131