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疫情8/300

外縣市確診者遊台中 足跡至烏日梧棲及大安濱海公園

2022/2/10 16:26（2/10 17:04 更新）
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台中市政府公布相關確診者足跡。（台中市政府提供）
台中市政府公布相關確診者足跡。（台中市政府提供）
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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市今天未新增本土個案，但有3名外縣市確診者日前一同前往台中，台中市政府今天召開記者會公布相關足跡，活動地點皆已完成環境消毒，並安排接觸者進行PCR採檢。

台中市政府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，市長盧秀燕在會中表示，台中市今天無新增本土確診個案，不過市府分別於昨晚與今天上午，接獲屏東縣與新北市通知，有外地縣市3名確診者案19441、19479及19480，3人曾於2月2日、2月4日共同到台中，立即展開疫調，並加強環境清消。

台中市衛生局長曾梓展說明，案19441為本國籍女大學生，居住於屏東，2月6日出現喉嚨痛症狀，由屏東醫院通報2月9日確診CT值18.4，目前於該院收住隔離治療，匡列台中市具感染風險足跡史為今年2月2日及4日，分別為烏日高鐵站和運租車、梧棲頂魚寮公園遊園、梧棲區四國金子烏龍麵、大安濱海樂園。

另外，案19441的同行者另有北部的2名確診者，案19479及19480為兄妹，3人為表兄妹關係，與19441在台中市的足跡一致；衛生局接獲通知後，立即安排19441的台中市接觸者共12人PCR檢驗皆陰性；另19479接觸者5人已安排PCR採檢，仍在檢驗中。

租車公司及烏龍麵店工作人員共21人，也已全數安排採檢中，另此案3名確診者曾至梧棲區四國金子烏龍麵，該餐廳實聯制接觸者10人，將由衛生局安排PCR採檢，活動地點皆已完成環境消毒。

衛生局表示，市府於10日至12日於童綜合醫院梧棲院區急診旁親子公園、光田綜合醫院大甲院區救護組後側廣場、李綜合醫院大甲院區開設社區快篩站，與確診個案有接觸史，或同時間足跡重疊的民眾可攜帶身分證、健保卡前往篩檢，另提醒篩檢民眾全程佩戴口罩、切勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：卞金峰）1110210

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