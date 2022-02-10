高市增5確診分屬2不明社區感染源 岡山增設篩檢站

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高市府今天宣布新增5例確診個案，分屬2個目前還在釐清的社區感染源，並在岡山和平公園廣場開社區篩檢站。高雄市長陳其邁也說，確診引水人基因定序出爐，研判應為登船時染疫。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布，今天高雄新增5確診個案，分屬2個社區感染源，目前都還在釐清感染來源。

陳其邁說，其中4人是昨天報告的家族群聚延申的友人與相關家族感染；另1個新增個案則是涉及北中南的家族春節聚會感染，家族中有來自屏東、新北的人員，聚會地點包含苗栗、高雄，目前正和屏東、新北一起釐清可能感染源。

陳其邁並表示，確診引水人（案19244）基因定序已出爐，屬於Omicron變異株BA.2，但與高雄港案病毒株相較有2個核甘酸點位不同，應是不同來源；且跟國內桃園、新北、高雄港群聚都不太一樣，判定應該是在登船領港的時候染疫。

陳其邁說，經詳細疫調匡列，案19244的接觸者採檢都沒有新增的個案，市府也持續在檢視他在可傳染期期間相關的風險接觸者，會把風險降到最低。

陳其邁並說明昨天在大樹區開設篩檢站的篩檢結果，共篩374人，沒有陽性個案；6日到9日在旗津社區篩檢站則共篩檢1萬6739人，沒有確診個案。並因應新增確診個案足跡，今、明2天在岡山區和平公園廣場也開設篩檢站，有足跡重疊的民眾可帶健保卡前往篩檢。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明確診者關係。年節期間家族聚餐延伸個案中，案19432跟19380是關係親密友人，過年期間活動密切，其中1、2、6日的聚會中都有攜帶各自伴侶出席，4人相繼確診，今新增案19432、19434。但6日的5人聚會上有1人目前檢驗仍是陰性。

潘炤穎說，案19433則是19432同住家人，19380在4日晚上到5日凌晨曾到19432家中參加聚會，研判19433因此染疫。案19435則是19434同住家人，19434染疫後匡列相關接觸者檢出。

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北中南家族部分，潘炤穎說，案19431雖沒有參加2到4日的家族旅遊，但5日晚上曾與屏東3名確診者等人聚餐，研判應在此期間染疫。

潘炤穎並公布確診者足跡，包括1日在旗后觀光市場、旗津天后宮，2日在錢源火鍋x定食，3日在麥當勞鳳山建國店，5日在富林早餐店、大寮中庄朝中宮、岡山壽天宮，6日在億品鍋仁武店、小林眼鏡中庄店，7日在大學眼鏡鳳山門市、大樹區公所等。（編輯：黃世雅）1110210