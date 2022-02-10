學生確診新增5本土2境外 累計1059人染疫

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（中央社記者陳至中台北10日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今天公布最新確診學生案例統計，新增5名本土和2名境外移入案例，各級學校累計達1059名學生染疫。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年2月10日下午5時30分為止，共1059名學生染疫，其中807例是本土案例（日增5例），252例是境外移入（增2例）。

以教育階段區分，大專校院437例（增1本土2境外）、高中165例（增1本土）、國中124例（增1本土）、國小216例（增2本土）、幼兒園117例。

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明天（2月11日）是全台中小學開學日，教育部長潘文忠今天稍早在臉書貼文，強調各校在衛生單位的協助下，已陸續完成校園消毒，開學後也會透過入校體溫測量、維持通風、用餐使用隔板、固定座位等方式，持續落實防疫措施。

潘文忠呼籲家長一同關心孩子的身體狀況，上學前先量體溫，如果有發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常，就先在家休息或就醫。（編輯：李亨山）1110210