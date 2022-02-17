教團指技高考招期程不合理 教育部允檢討

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（中央社記者陳至中台北17日電）全教總、全中教等團體今天指出，大專考招改革後，技術型高中期程設計不合理，學生權益被漠視。教育部重申，111學年度簡章已公布，現在不宜再更動，但會檢討112學年度時程。

111學年度高中上傳中央學習資料庫時間統一於4月中下旬截止，逼近四技二專統測，使得學生面臨蠟燭兩頭燒。包括全國教師工會總聯合會（全教總）、台灣青年民主協會、全國高級中等學校教育產業工會（全中教）等團體，接連為技高生請命。

全教總今天發出新聞稿指出，108課綱上路後，111學年度考招改革，技術型高中（技高）沒有獲得和普通高中（普高）一樣的對待。學習歷程評量規準、統測如何素養命題，整套升學日程設計缺乏統整與預先規劃。

全中教將於明天上午召開記者會，指技專考招變化大，讓教育現場苦不堪言，呼籲將技術型高中比照普通高中，妥善安排期程，兼顧學生學習權益及升學需求。

對此，教育部今天以文字回應中央社記者指出，111學年度的考招簡章已公布，此時不宜再更動學習歷程提交期程；相關時間安排，經過多次會議討論，也徵詢過教師、家長團體意見。

教育部強調，考量相關作業涉及高中學校學生升學權益及招生作業風險管控事宜等複雜因素，因此111學年度技專校院考招日程維持現行公告日程。

教育部表示，後續將檢討今年度推動狀況，精進調整112學年度考招時程。已於去年11月起，陸續邀請相關單位盤點問題，包括依高中課程類型分別設定提交學習歷程中央資料庫截止時間，以及相關可行配套。（編輯：管中維）1110217