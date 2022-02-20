桃園市確診航警妻子染疫 居隔期間無社區足跡

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增1例本土，以及1例境外移入COVID-19確診病例。桃園市政府表示，新增個案為先前確診航警的妻子，居隔期間二採陽性，因此無社區足跡。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，新增本土確診者為案20141，49歲女性、Ct值為21，為先前確診的案19763航警的太太，14日一採陰性，並開始居家隔離，沒有社區足跡，市府衛生局在19日安排二次採檢，結果為陽性通報確診；至於另一名境外移入為落地採檢陽性個案。

桃園市政府指出，桃園市近期沒有新增社區確診個案，居家隔離者尚餘329人，傳播鏈疫情將持續監測至2月底。確診航警孫女案19861就讀的幼兒園接觸者，昨天二採518人都是陰性。市府提醒民眾外出應遵守各項防疫規範，並減少不必要的聚會、維持社交距離，防疫仍不可鬆懈。

新聞處長詹賀舜表示，桃園市社區採檢站今天共採檢87人，截至目前桃園社區採檢站已累計採檢10萬1181人，持續監測社區健康，其中陰性10萬931人、陽性163人，檢驗中87人。桃園市目前仍有桃園區中路公園，以及中壢區中正公園2處社區採檢站持續開設服務民眾。

詹賀舜指出，今天沒有相關個案公共場所足跡，民眾如有出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，但勿搭乘大眾運輸，同時告知醫護人員相關接觸史。（編輯：張銘坤）1110220