更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／「女孩不能仰賴對方避孕」台裔醫生推廣選擇性經期
國際

特派專欄／「女孩不能仰賴對方避孕」台裔醫生推廣選擇性經期

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社
政治

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情12/300

桃園市確診航警妻子染疫 居隔期間無社區足跡

2022/2/20 16:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增1例本土，以及1例境外移入COVID-19確診病例。桃園市政府表示，新增個案為先前確診航警的妻子，居隔期間二採陽性，因此無社區足跡。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，新增本土確診者為案20141，49歲女性、Ct值為21，為先前確診的案19763航警的太太，14日一採陰性，並開始居家隔離，沒有社區足跡，市府衛生局在19日安排二次採檢，結果為陽性通報確診；至於另一名境外移入為落地採檢陽性個案。

桃園市政府指出，桃園市近期沒有新增社區確診個案，居家隔離者尚餘329人，傳播鏈疫情將持續監測至2月底。確診航警孫女案19861就讀的幼兒園接觸者，昨天二採518人都是陰性。市府提醒民眾外出應遵守各項防疫規範，並減少不必要的聚會、維持社交距離，防疫仍不可鬆懈。

新聞處長詹賀舜表示，桃園市社區採檢站今天共採檢87人，截至目前桃園社區採檢站已累計採檢10萬1181人，持續監測社區健康，其中陰性10萬931人、陽性163人，檢驗中87人。桃園市目前仍有桃園區中路公園，以及中壢區中正公園2處社區採檢站持續開設服務民眾。

詹賀舜指出，今天沒有相關個案公共場所足跡，民眾如有出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，但勿搭乘大眾運輸，同時告知醫護人員相關接觸史。（編輯：張銘坤）1110220

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀