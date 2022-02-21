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台鐵會員增回饋機制 點數折抵網路商品價最高15%

2022/2/21 11:14
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）台鐵今天宣布，上午10時起，會員消費累積點數新增回饋機制，於台鐵夢工場網路商店購買鐵路紀念商品，可使用會員點數折抵最高15%售價。

台鐵發布新聞稿，上午10時起，會員消費累積點數新增回饋機制，凡於台鐵夢工場網路商店購買鐵路紀念商品，可使用會員點數折抵現金，每2點折抵新台幣1元，會員可以使用所累積的點數選擇欲折抵的金額，單品項最高可折抵售價的15%。

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台鐵說，會員於夢工場網路商店購買鐵路商品，同一筆網購訂單，使用點數折抵後的單項商品實付金額達50元（含）以上，每50元可再累積1點，同時享有現金折扣又可以累積會員點數的雙重福利。

台鐵於2011年3月30日起實施會員制，只要登入基本料就可加入，台鐵統計，至今年1月底，會員143萬多人，主要是個人會員，凡購買對號列車票及購票時一併訂購便當，單一品項消費滿50元就可累積1點，每2點折抵1元，點數效期是2年，原本只能用來折抵車票售價，最高抵30%，今天起再新增可折抵夢工場網路商品。（編輯：陳政偉）1110221

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