雪山持續降雪 圈谷積雪超過80公分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）寒流發威，雪霸國家公園內海拔約3000公尺以上高山地區今天持續降雪，雪山圈谷積雪已超過80公分，雪霸國家公園管理處提醒山友高山雪景固然優美，但還是要隨時路況，以確保安全。

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山今天接受媒體聯訪表示，20日晚間有山友在臉書「登山資訊分享站」上傳一張雪山圈谷雪尺的照片顯示，積雪已達81公分，海拔3000公尺以上的哭坡等地區，目前仍然都有下雪的跡象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳俊山指出，雪山地形東北向面對蘭陽溪，西南向面對大安溪，水氣匯集在雪山地區，因此雪山下雪機率「特別高」、雪況也「特別大」，連日的低溫、水氣，已讓圈谷一帶積雪從50公分增加到80公分，整個雪霸聖稜線都呈現一片雪白景緻。

雪霸國家公園管理處呼籲，近期準備入山的登山客，除了要注意保暖、禦寒之外，雪攀裝備也要準備充足，目前雪山東峰登山步道因為連夜下雨，變成水道，還有多處積水，路面結成硬冰，提醒登山客要隨時注意腳下情況，以確保安全。（編輯：張銘坤）1110221