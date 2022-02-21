更多編輯台推薦新聞：
影片／柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝
運動

影片／柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

日德半導體材料大廠在台擴產 專家：台積電是誘因
產經

日德半導體材料大廠在台擴產 專家：台積電是誘因

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看
國際

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

日本「奇怪的飯店」自動化 3D投影恐龍忍者服務

2022/2/21 17:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北21日電）日本愈來愈多商店無人收銀，飯店無人接待。日本旅遊集團H.I.S旗下「奇怪的飯店」主打自動化服務，還以3D投影的管家、恐龍、忍者來擔任櫃台入退房手續服務，做法相當特別。

東京觀光事務所台灣辦事處今天發布新聞稿，介紹日本無人收銀的商店及無人接待的飯店。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

其中，一間名為「奇怪的飯店」是日本旅遊集團H.I.S旗下經營的飯店，主打自動化的住宿服務，從入住手續、設備導覽，甚至是清潔等，均由機器人代勞，目前在日本各地共有19間，東京都內有7間，分布在淺草、銀座、赤坂等地。

位於淺草田原町的「奇怪的飯店」，內裝採用淺草、雷門、柳樹等和風元素的設計，還導入近年來出現於各大藝術展的光雕投影技術，以華麗的演出來迎接旅客，並使用3D立體全像投影所浮現的管家、恐龍、忍者來擔任入退房手續的服務，是相當特別的創新方式。（編輯：管中維）1110221

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族