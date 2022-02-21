日本「奇怪的飯店」自動化 3D投影恐龍忍者服務

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）日本愈來愈多商店無人收銀，飯店無人接待。日本旅遊集團H.I.S旗下「奇怪的飯店」主打自動化服務，還以3D投影的管家、恐龍、忍者來擔任櫃台入退房手續服務，做法相當特別。

東京觀光事務所台灣辦事處今天發布新聞稿，介紹日本無人收銀的商店及無人接待的飯店。

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其中，一間名為「奇怪的飯店」是日本旅遊集團H.I.S旗下經營的飯店，主打自動化的住宿服務，從入住手續、設備導覽，甚至是清潔等，均由機器人代勞，目前在日本各地共有19間，東京都內有7間，分布在淺草、銀座、赤坂等地。

位於淺草田原町的「奇怪的飯店」，內裝採用淺草、雷門、柳樹等和風元素的設計，還導入近年來出現於各大藝術展的光雕投影技術，以華麗的演出來迎接旅客，並使用3D立體全像投影所浮現的管家、恐龍、忍者來擔任入退房手續的服務，是相當特別的創新方式。（編輯：管中維）1110221