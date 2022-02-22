早安世界》俄羅斯承認烏克蘭東部2共和國獨立 軍隊進駐

俄羅斯承認烏克蘭東部2共和國獨立 軍隊進駐「維和」

俄羅斯總統蒲亭21日發表電視談話，宣布俄國承認東烏克蘭東部頓巴斯地區兩個有眾多親俄居民的分離共和國是獨立實體，並派遣俄軍進駐，聲稱這些部隊是「維和人員」。國營電視台接著播出蒲亭在克里姆林宮與烏東分離主義領袖簽署互助和友誼協議。俄國此舉形同切割烏克蘭領土，便於俄國入侵。因應此事，烏克蘭總統澤倫斯基說，他已召開國家安全和國防委員會會議，並與法國總統馬克宏及德國總理蕭茲舉行了緊急會談。（看完整報導）

氣象局：這波寒流最冷時間已過 228連假各地轉晴回溫

中央氣象局21日表示，這波寒流開始減弱，最冷的時間已經過去，22日白天西半部及東北部低溫約13至15度、花東16至18度，雖然23日有另一波冷空氣影響，但強度弱很多，主要影響是延長北台灣涼冷的時間到24日，目前預估228連假各地都將轉晴回溫。降雨部分，華南雲雨區影響至23日，中部以北、宜蘭有短暫雨。有關228連假交通，交通部高速公路局表示，國道交通量預估為平日1.5倍至2倍，建議用路人多利用省、縣道或快速公路為替代道路。（看完整報導）

外銷訂單連23紅 1月588.7億美元年增11.7%

經濟部統計處21日公布今年1月外銷訂單金額為588.7億美元，寫下歷年同月新高，年增11.7%，為連續第23個月正成長，不過，隨著疫情受到控制，加上去年基期較高，資通訊產品及整體外銷訂單增幅將逐步收斂。展望未來，統計處長黃于玲表示，電子產品因新興科技應用熱絡、車用晶片需求殷切，仍有支撐力道，另外，全球景氣穩健上升、國際原材物料價格居高不下，也能挹注傳統貨品接單動能。（看完整報導）

美前國務卿蓬佩奧3/2訪台 將會晤蔡總統

外交部21日證實，美國前國務卿蓬佩奧伉儷將於3月2日至5日訪問台灣，期間將晉見總統蔡英文等多位政府高層。蓬佩奧政治經歷豐富，曾於2018年4月至2021年1月間擔任美國國務卿，也曾任中央情報局局長及聯邦眾議員等要職。外交部強調，蓬佩奧來訪充分展現美國兩黨一致對台灣「堅若磐石」的支持，以及台美全方位夥伴關係的緊密友好。外界關注防疫規劃，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，將比照既有的外交泡泡進行安排。（看完整報導）

單週本土病例降42% 陳時中：疫情可控 本週宣布邊境鬆綁措施

21日國內新增4例本土病例，2人與大林煉油廠有關，另有1人是入境31天才確診的個案妻子，疫調發現，夫妻曾與新北市新店設計師、北市房仲同時段用餐，與設計師衍生的宗教協會群聚有關。至於高雄砂石場群聚感染源，據基因定序，疑為群聚首名感染者（案19530）衍生相關個案序列與高雄港群聚相似，推斷案19530可能是在防疫旅館隔離期間被隔壁房間的交通船司機父母傳染。春節連假過後2週，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，觀察單週本土病例數下降42%，顯示疫情穩定可控，相關防疫措施放寬勢在必行。陳時中也說，放寬商務客入境等邊境鬆綁措施，預計本週內公布，讓入境旅客有時間準備。（看完整報導）

澳洲開放國門盼重振觀光 3月起未打疫苗旅客可入境以色列

澳洲歷經近兩年的封鎖措施後，21日起全面重啟國門，據規定，完整接種疫苗的旅客入境後不需隔離，未接種2劑疫苗者則需提供相關豁免證明才可入境，且須符合澳洲各州或領地的隔離檢疫要求。新規定讓數以百計滯留境外的澳洲人得以返家與家人朋友團聚，觀光客也可再度來訪。另一方面，以色列當局宣布，由於最新一波疫情趨緩，自3月起將允許沒有接種疫苗的旅客入境。紐西蘭總理阿爾登則表示，待3月中、下旬Omicron變異株疫情可能的高峰過後，將解除疫苗強制令和社交距離措施。（看完整報導）

早自習、課後輔導禁止考試擬111學年實施 國小至高中都適用

教育部長潘文忠21日表示，為增加高中生自主運用的時間，將修訂相關規定，限制每週朝會次數，並規定第1節課前的早自習時間和第8節課後的輔導禁止舉辦考試來強迫學生參加，預計3月初公告方案，自111學年度正式實施。潘文忠說，早自習和課後輔導不得考試的規定，國中小也會適用。（看完整報導）

教長：黃郁婷冬奧一再言行不當 2週內決議處分

台灣競速滑冰女將黃郁婷參加北京冬季奧運，在備戰期間，先是在社群網站分享身穿中國隊服的練習影片，後續又因「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等爭議言論，引發軒然大波。她近日接受德國之聲訪問時，被問到「是為中國還是為台灣比賽」時回覆說是「為中華台北出賽」。教育部長潘文忠21日表示，接受納稅人經費補助的黃郁婷在冬奧一再出現不當言行，傷害國人感情，2週內將討論並做出決議處分。（看完整報導）

三立李天怡涉頑皮世界動物進口浮報700萬元請辭 與丈夫同遭約談

檢調獲報，三立電視台節目主持人李天怡與丈夫郭人杰等人代位於台南市學甲區的「頑皮世界」從非洲引進長頸鹿、白犀牛、羚羊等野生動物時，涉嫌浮報25萬美元（約新台幣700萬元）。台北地檢署21日指揮調查局人員兵分5路搜索，並約談李女等3人說明。三立表示李天怡已自行請辭，她的所有主持工作已經暫停。（看完整報導）

徐州8孩案受虐女不知去向 事發村落圍上鐵皮阻外界調查

中國徐州豐縣8孩母親的遭遇在1月曝光後，中國網上輿論沸騰。江蘇省日前宣布成立調查組的同時，官方除了啟動維穩模式大舉刪文及警告，被套上鐵鍊的「8孩媽」傳出已被轉移他處，下落受到關注，而事發的董集村一帶則被架設鐵皮團團圍住。港媒引述網上消息說，前深圳市委書記厲有為賦詩「戰徐州」聲援8孩母，網友紛紛點讚。他寫的五言絕句為「史實休遮掩！惡行必追究！全民戰徐州，曙光在前頭！」（看完整報導）