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允消寧膚蚊蟲止癢液不純物超標 6000多瓶3/15前回收
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允消寧膚蚊蟲止癢液不純物超標 6000多瓶3/15前回收

2022/2/23 10:31（2/23 10:55 更新）
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衛福部食藥署23日公布，永信藥品工業股份有限公司生產的「允消寧膚蚊蟲止癢液」有2批號、6000多瓶不純物超標，將於3月15日前回收。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年2月23日
衛福部食藥署23日公布，永信藥品工業股份有限公司生產的「允消寧膚蚊蟲止癢液」有2批號、6000多瓶不純物超標，將於3月15日前回收。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年2月23日
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（中央社記者江慧珺台北23日電）衛福部食藥署今天公布，指示用藥「允消寧膚蚊蟲止癢液」有2批、6000多瓶，僅出廠3個月就發生不純物超標，雖無明顯立即危害，但仍須於3月15日前回收，並繳交調查報告。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布藥品回收訊息，永信藥品工業股份有限公司生產的「允消寧膚蚊蟲止癢液」，批號CHL N001CHL N002的產品，在進行持續性安定性試驗時發現不純物檢驗結果超出規格，故啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，「允消寧膚蚊蟲止癢液」屬於在藥局即可購得的指示用藥，故並無健保申報使用量資料，但上述2批問題產品總數約6000多瓶，要求於3月15日前回收。

至於發現藥品問題的緣由，洪國登說，是廠商進行廠內安定性試驗時，發現這款蚊蟲止癢液的不純物規格超標，主動通報食藥署。

洪國登表示，這種不純物並非不預期產生，而是既有的成分配方，會隨時間或保存條件改變而出現，先前在藥品上市前已經評估過，並無明顯立即危害。

洪國登指出，「允消寧膚蚊蟲止癢液」效期為2年，廠商監測卻在出廠3個月就發現不純物超標狀況，因此也要求廠商調查原因，於3月15日前繳交報告，並評估是否有其他批次也有類似狀況。

食藥署表示，請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應；若對使用藥品有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品。（編輯：張雅淨）1110223

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