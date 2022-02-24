苗栗台中共同生活圈 YouBike免收跨區調度費

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苗栗縣政府辦理公共自行車租賃系統（YouBike），因廠商系統調度區劃分，導致往來密切的苗栗苑裡與台中大甲間借還車輛，需加收跨區調度費新台幣605元，經縣府協調，從原本的「竹苗」、「台中」，調整為「竹苗中」共同生活圈，24日起免收跨區調度費用。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月24日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24電）苗栗縣政府辦理公共自行車租賃系統（YouBike），因廠商系統調度區劃分，導致往來密切的苗栗苑裡與台中大甲間，借還車輛需加收跨區調度費605元，經協調，今天起免收。

苗栗縣政府布建公共自行車租賃系統（YouBike），於1月27日新增開通苑裡鎮5處租賃站，由於苑裡鄰近台中，民眾生活往來頻繁，卻發現從苗栗縣苑裡鎮騎乘YouBike到台中大甲，租用時間可能不到半個小時，就要被加收跨區調度費用新台幣605元，引發議論。

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苗栗縣政府今天發布新聞稿表示，因跨區調度費涉及微笑單車股份有限公司所規劃的生活圈區域（系統調度區），經邀集台中市政府、新竹市政府及廠商共同協調，決議將系統調度區，從原本的「竹苗」、「台中」，調整為「竹苗中」共同生活圈，租賃系統預計於4月1日調整完成，並從今天起免收跨區調度費用，在系統修改完成前採人工退費方式。

苗栗縣政府工務處指出，考量台中市YouBike系統已由1.0陸續升級為2.0，而苗栗縣仍是1.0系統，兩者不相容，車輛無法相互借還，已委請微笑單車公司在苑裡鎮5處租賃站增設2.0系統車柱，方便民眾跨縣市借還；至於新竹市目前YouBike系統也為1.0系統，無車輛跨縣市借還問題。（編輯：李錫璋）1110224