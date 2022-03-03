政大生校內短講聲援烏克蘭 表達反戰爭要和平

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（中央社記者許秩維台北3日電）俄烏戰爭持續，政治大學學生會今天舉行校園短講活動，表達「反戰爭、要和平」的立場，號召師生共同聲援烏克蘭。

政治大學學生會今天發起「我在政大反戰爭、要和平」校內短講活動，邀請師生共同聲援烏克蘭，部分與會師生手持No To War標語，現場齊聲高喊「反戰爭！要和平！」等口號。

政治大學學生會會長陳思妤表示，戰爭會帶給人類社會極大的破壞，受害最深的永遠是飽受無辜戰火的人民，學生會希望透過這樣的短講活動，凝聚政大、甚至是台灣青年學生對俄烏戰爭的關注，聲援受戰火波及的烏克蘭人民，同時也重申支持民主與自由的立場。

政治大學外交系系學會副總幹事許育瑋提到，俄烏衝突為自由世界的和平帶來很大阻礙，在資訊化時代，大家都知道戰爭多麼殘忍，因此站出來表達反戰立場，也希望俄羅斯盡快撤出烏克蘭，大家也可透過分享資訊或捐款，盡一點棉薄之力，幫助烏克蘭度過這場難關。

政治大學國際事務學院院長連弘宜指出，國際事務學院本質就是關切國際大事，雖然大家都希望能和平的處理事情，但從俄烏衝突可知，並非所有人都是理性、平和；藉由這次的俄烏衝突，也啟發台灣去思考「大國」跟「小國」間相處的智慧。（編輯：陳政偉）1110303