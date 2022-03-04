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303大停電造成民生損害 嘉市府提供代位求償諮詢

2022/3/4 14:50
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（中央社記者姜宜菁嘉義市4日電）嘉義市長黃敏惠今天接受媒體聯訪時指出，嘉義市服務業比例佔8成，昨天無預警停電，造成民眾諸多不便，若業者有任何損失需代位求償，市府可提供諮詢，做業者最好的後盾。

興達電廠開關場事故3日釀全台大範圍停電，黃敏惠在臉書提醒用路人行車放慢速度，並轉告知台電最新處理進度。

黃敏惠今天參加嘉義市婦女政策發表會時接受媒體聯訪，她表示，突然跳電衝擊最大的就是交通號誌，造成交通不便，警察在第一時間派員協助停電路口，維持交通安全。而嘉義市昨天停電災情統計電梯受困件數有4件，人數為6人。

黃敏惠說，嘉義市服務業比例佔8成，因無預警停電，造成民眾諸多不便。若業者有任何損失需要代位求償，市府也會做業者最好的後盾。

嘉義市府建設處長田長沛說明，業者因停電造成損失，有意向台電求償，市府可提供相關諮詢，市府也會視案件數量研擬是否協助代位求償。

民族路上的洪姓餐飲業者告訴中央社記者，昨天突然停電而無法營業，當日營業金額減少，不過他坦言，怕求償手續過於繁雜，所以意願不高。（編輯：郭諭儒）1110304

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