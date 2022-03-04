更多編輯台推薦新聞：
俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看
國際

俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優
生活

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台灣蘭展用俄羅斯圖像宣傳 急改為烏克蘭藍黃意象

2022/3/4 21:44（3/5 10:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
位於台南車站出口的2022台灣國際蘭展宣傳攤位，背板原先使用俄羅斯聖瓦西里大教堂圖像，台灣蘭花產銷發展協會4日晚間更換新圖，以烏克蘭國旗的藍、黃色調意象，對烏克蘭表達力挺。（台灣蘭協提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月4日
位於台南車站出口的2022台灣國際蘭展宣傳攤位，背板原先使用俄羅斯聖瓦西里大教堂圖像，台灣蘭花產銷發展協會4日晚間更換新圖，以烏克蘭國旗的藍、黃色調意象，對烏克蘭表達力挺。（台灣蘭協提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南4日電）俄羅斯入侵烏克蘭，台灣將對俄羅斯經濟制裁，台南車站前台灣國際蘭展宣傳攤位背板卻是俄羅斯聖瓦西里大教堂圖像。台灣蘭協今晚改為烏克蘭國旗的藍、黃色調意象，力挺烏克蘭。

主辦台灣國際蘭展的台灣蘭花產銷發展協會今晚發布新聞稿指出，台灣國際蘭展戶外宣傳景觀製作團隊採用策展主題之一「夢幻城堡」意象圖，在意象圖挑選時未注意城堡出處，因應國際情勢，確實有不妥之處。

2022台灣國際蘭展宣傳攤位背板原先使用俄羅斯聖瓦西里大教堂圖像。（江明宗提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月4日
2022台灣國際蘭展宣傳攤位背板原先使用俄羅斯聖瓦西里大教堂圖像。（江明宗提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月4日

台灣蘭協今天接到反映後，第一時間更換新意象圖，採用最新奈米科技渲染技術設計，以烏克蘭國旗的藍、黃色調渲染蘭花，對烏克蘭表達力挺，獻上祝福，期許和平，為烏克蘭國民做最大祝福。

台灣民眾黨台南市議員參選人江明宗今天發出新聞稿指出，置放在台南車站出口的台灣國際蘭展宣傳攤位，背板使用俄羅斯聖瓦西里大教堂圖像，他要求身為指導單位的台南市政府應要求主辦單位立刻更換。

台南市政府農業局長李建裕獲報後，緊急通知台灣蘭協，要求盡速撤除更換。

台灣國際蘭展與東京蘭展、世界蘭展並列全球3大蘭展，2022台灣國際蘭展預定3月26日在台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區開展，將於4月5日閉幕。（編輯：孫承武）1110304

延伸閱讀
經濟學人封面烏克蘭國旗淌血 控訴蒲亭凶殘戰火無情CNN：外國人奮勇前往烏克蘭 拿起武器對抗俄羅斯俄軍砲擊烏克蘭核電廠引發憂慮 澤倫斯基3度躲過暗殺不只加拿大 多國駐北京使館紛掛烏克蘭國旗相挺
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族