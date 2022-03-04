台灣蘭展用俄羅斯圖像宣傳 急改為烏克蘭藍黃意象

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位於台南車站出口的2022台灣國際蘭展宣傳攤位，背板原先使用俄羅斯聖瓦西里大教堂圖像，台灣蘭花產銷發展協會4日晚間更換新圖，以烏克蘭國旗的藍、黃色調意象，對烏克蘭表達力挺。（台灣蘭協提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月4日

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（中央社記者張榮祥台南4日電）俄羅斯入侵烏克蘭，台灣將對俄羅斯經濟制裁，台南車站前台灣國際蘭展宣傳攤位背板卻是俄羅斯聖瓦西里大教堂圖像。台灣蘭協今晚改為烏克蘭國旗的藍、黃色調意象，力挺烏克蘭。

主辦台灣國際蘭展的台灣蘭花產銷發展協會今晚發布新聞稿指出，台灣國際蘭展戶外宣傳景觀製作團隊採用策展主題之一「夢幻城堡」意象圖，在意象圖挑選時未注意城堡出處，因應國際情勢，確實有不妥之處。

2022台灣國際蘭展宣傳攤位背板原先使用俄羅斯聖瓦西里大教堂圖像。（江明宗提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月4日

台灣蘭協今天接到反映後，第一時間更換新意象圖，採用最新奈米科技渲染技術設計，以烏克蘭國旗的藍、黃色調渲染蘭花，對烏克蘭表達力挺，獻上祝福，期許和平，為烏克蘭國民做最大祝福。

台灣民眾黨台南市議員參選人江明宗今天發出新聞稿指出，置放在台南車站出口的台灣國際蘭展宣傳攤位，背板使用俄羅斯聖瓦西里大教堂圖像，他要求身為指導單位的台南市政府應要求主辦單位立刻更換。

台南市政府農業局長李建裕獲報後，緊急通知台灣蘭協，要求盡速撤除更換。

台灣國際蘭展與東京蘭展、世界蘭展並列全球3大蘭展，2022台灣國際蘭展預定3月26日在台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區開展，將於4月5日閉幕。（編輯：孫承武）1110304