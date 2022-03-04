不只加拿大 多國駐北京使館紛掛烏克蘭國旗相挺

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（中央社台北4日電）無懼中國網民出征，不只加拿大，多國駐北京大使館紛紛懸掛黃藍色搭配的烏克蘭國旗表態相挺，歐盟駐北京使館還以黃藍相間燈光，在夜間照亮使館的建築。

加拿大駐北京使館是在3月1日懸掛 烏克蘭 烏克蘭小百科 首都：基輔

官方語言：烏克蘭語

幣制：荷林夫納

人口：約4773萬（2022年1月）

宗教：東正教及天主教

各族人口占比：烏克蘭族77.8%、俄羅斯族17.3%，其他少數民族4.9%。 地處歐洲東部，面積60.36萬平方公里，東西長1300公里、南北長900公里。南臨亞速海和黑海，陸上東北接俄羅斯，北鄰白俄羅斯，西連斯洛伐克、波蘭和匈牙利，南與摩爾多瓦、羅馬尼亞接壤。 實行三權分立的共和制，總統為代表國家的最高元首，以直接民選產生，任期為5年；內閣為行政機關，向總統負責。議會稱為「最高拉達」，是國家最高立法機關，成員由直接民選產生，任期4年。 採行多黨制，截至2020年1月，註冊登記政黨共349個。 資料來源：外交部、維基百科 看更多 關閉 國旗，不過2月25日也就是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布入侵烏克蘭隔天，英國駐北京使館即於推特發布，烏克蘭與英國國旗並立高懸使館建築外的圖文。

英國使館的發文指出：「在北京，我們懸掛烏克蘭國旗，與我們的烏克蘭朋友們團結在一起，英國與烏克蘭人民共同面對，俄羅斯蓄意對自由與民主的攻擊。」並附上We#StandwithUkraine的主題標籤。

歐盟駐北京使館也同樣在2月25日於微博發圖文聲援烏克蘭，歐盟各國駐北京使節在使館外共同手持象徵歐盟的12星旗及烏克蘭國旗留影，晚間以黃藍色相間燈光，照亮使館建築。

同時歐盟駐北京使館的推特首頁圖像，也改貼烏克蘭國旗及歐盟12星旗並列的圖像。

澳洲駐北京使館則是在微博發圖文相挺烏克蘭，並且附上使館大門的門柱變身黃藍相間發光體燈柱的圖片，在夜間顯得格外醒目，另搭配「澳大利亞堅定支持烏克蘭及其人民」的圖說。

澳洲駐北京使館大門的門柱變身黃藍相間發光體燈柱。（圖取自澳洲駐北京使館微博網頁weibo.com）

其他像是冰島、義大利、德國的駐北京使館也紛紛在使館外懸掛烏克蘭國旗，並且分別於推特或微博發圖文，表達力挺烏克蘭及自由民主；波蘭則是在使館大門外，高懸兩國國旗並列的布條。

義大利駐北京大使方瀾意（Luca Ferrari）在官方微博貼文說：「這是聲援烏克蘭及烏克蘭人民的一個雖微小卻重要的舉動，正如義大利最高領導人指出的，烏克蘭是俄羅斯聯邦野蠻和無端侵略的受害者。」

冰島駐北京使館另於官方微博發文說，俄羅斯對烏克蘭野蠻戰爭公然違反「聯合國憲章」。

美國則是相繼把官方微博及推特的首頁圖像改為烏克蘭國旗，並搭配#UnitedwithUkraine、#與烏克蘭團結在一起的主題標籤，同時轉載各國發起聲援烏克蘭的影像紀實。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110304