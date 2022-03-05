3/5本土增8例 境外移入72例

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（中央社記者張茗喧台北5日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，新增8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，5例與高雄市自助餐相關、3例與桃園市米迪幼兒園相關；另增72例境外移入、無死亡病例。（編輯：李明宗）1110305

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增80例COVID-19確定病例，分別為8例本土個案及72例境外移入（41例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為26例男性、46例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自菲律賓（11例）、加拿大（6例）、香港（5例）、越南（4例）、美國（3例）、日本及韓國（各2例）、馬來西亞、土耳其、印度、英國、泰國、阿拉伯聯合大公國、法國、新加坡、義大利、史瓦帝尼、南非、多明尼加及墨西哥（各1例）移入，另26例調查中。入境日介於今（2022）年1月9日至3月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,416,041例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,395,029例排除），其中20,797例確診，分別為5,284例境外移入，15,459例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）