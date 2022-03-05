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疫情2/300

新北1例本土確診 隔離採陽與高雄自助餐群聚有關

2022/3/5 14:40（3/5 16:50 更新）
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新北中和區一名70多歲婦女（案20913）確診COVID-19。（指揮中心提供）
新北中和區一名70多歲婦女（案20913）確診COVID-19。（指揮中心提供）
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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市衛生局今天下午說明COVID-19疫情，1名本土病例為住在新北中和區的70多歲婦女確診，是居家隔離採檢陽性個案，與高雄自助餐群聚有關，其2處公共足跡分別在郵局與超商。

新北市府衛生局今天下午發布疫情說明簡訊表示，個案20913是住在新北市中和區70多歲女性，已接種3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，為高雄確診案20861、20860的接觸者。

市府衛生局說，案20913於2月20日至22日一同參加旅遊團到宜蘭旅遊，3月4日遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR為陽性，Ct值23.4，目前收治專責病房隔離治療。

衛生局說，經疫調匡列個案接觸者10人、居家隔離7人，均已安排採檢，持續疫調中。今天初步疫調公共足跡為2月24日下午4時在中和區自立路中華郵政秀山郵局，2月27日下午4時40分在中和區秀朗路三段全家便利商店中和新秀店。（編輯：張銘坤）1110305

（新北市政府衛生局提供）
（新北市政府衛生局提供）
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