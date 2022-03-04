桃園米迪幼兒園增1個案 確診者曾赴早餐店、台茂購物中心

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（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園市今天新增1例米迪幼兒園群聚個案，為居隔確診。桃市府表示，今天針對觀音國小及附幼相關896名居隔者進行二採；另公布2個案疫調足跡，包含早餐店、台茂購物中心等2處。

桃園市政府今天下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案（案20831），Ct值36，為居隔期間陰轉陽。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，案20831是由米迪幼兒園群聚事件所衍生，家中另有2月28日確診的兒子（案20619）與妻子（案20622），及昨天確診的女兒（案20752）共4人染疫。

王文彥說，案20831在2月28日起和女兒匡列居家隔離，後續因女兒（案20752）確診陪同入院隔離治療，昨天再次安排PCR採檢為陽性，近期無社區相關足跡。

王文彥表示，今天上午針對觀音國小及附設幼兒園預防性居隔5天的全校師生共計661人安排2次採檢，目前正在檢驗中，下午則安排該校居隔14天者共計235人進行2次採檢。

桃園市政府表示，維持開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，提供居家檢疫、居家隔離期滿民眾及一般民眾採檢，詳細資訊可上「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢。

桃園市政府今天也公布桃園個案20622、20623的公共場所足跡，包含2月22日上午7時48分至8時20分至新屋區中山西路三段「歐記早餐」，中午11時至12時17分曾至台茂購物中心5樓「雪嶽山韓式料理」；民眾如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：張銘坤）1110304