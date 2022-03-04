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疫情3/300

北市防疫旅館群聚 3人遭同樓層香港境外移入個案傳染

2022/3/4 14:49（3/4 15:07 更新）
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指揮中心4日宣布，北市新增1起防疫旅館群聚感染，4名同樓層、相鄰房間旅客染疫，3名境外移入病例改判本土。（圖取自Unsplash圖庫）
指揮中心4日宣布，北市新增1起防疫旅館群聚感染，4名同樓層、相鄰房間旅客染疫，3名境外移入病例改判本土。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北4日電）指揮中心今天宣布，北市新增1起防疫旅館群聚感染，4名同樓層、相鄰房間旅客染疫，3名境外移入病例改判本土，經調查，電梯沒確實分流是可能原因，改善複驗後才能重啟。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續收斂，但仍有部分感染源待釐清的傳播鏈。

中央流行疫情指揮中心療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，北市新增1家防疫旅館群聚感染疫情，同樓層出現4例確診個案，經病毒基因定序確定感染同一病毒株，均為Omicron BA.2，因此其中3人改判本土病例。

羅一鈞說，根據疫調，這4例個案住同樓層，4間房間是以扇形分布，房間相鄰、走道相通，最初確診的是1例香港入境旅客，另3例入住時間、發病時間都較晚，分別來自越南、中國及日本，研判是在防疫旅館期間，間接環境接觸染疫。

羅一鈞說，目前此旅館同樓層旅客已全數採檢並移置，10名員工均陰性，其他房客也沒有新增確診個案；旅館也已完成環境調查，可能是電梯沒有確實分流，導致員工、住客混搭，另像是門禁管制、送風系統等也都要加強改善，改善經複驗合格後，此樓層才能重新啟用。

羅一鈞指出，12月至今全台累計15家防疫旅館出現群聚感染，有23例境外移入改判本土病例，其中台北市占7家，另像是新北市、桃園市、高雄市都曾出現防疫旅館群聚感染。（編輯：管中維）1110304

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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