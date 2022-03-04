邊境鬆綁在即 王必勝透露集中檢疫所2大任務

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3月7日起將鬆綁邊境管制措施，衛福部醫福會執行長王必勝4日表示，集中檢疫所量能充足，準備用來收治大量輕症或無症狀確診者。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺台北4日電）3月7日起邊境管制措施將鬆綁，衛福部醫福會執行長王必勝今天表示，集中檢疫所目前量能充足，將以準備收治大量輕症或無症狀確診者，以及疫情來襲須大量匡列隔離的任務為主。

王必勝出席「產官研攜手擘建醫療長照歸人照護整合模式 落實連續性醫療照護服務」三方合作記者會，會後接受媒體聯訪，提及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走向解封與集中檢疫所運用事宜。

王必勝指出，春節檢疫專案將於3月6日結束，觀察疫情狀況穩定，匡列居家隔離者也陸續解除隔離。目前集中檢疫所總量能約5500間，其中約3800間為空床。

儘管集中檢疫所量能充足，但王必勝說，現在暫時不會收住外籍移工或學生，而是要因應3月7日邊境解封做好充足準備。

他透露集中檢疫所未來的2大任務，一是若出現大量輕症或無症狀確診者，可入住加強版集中檢疫所，二是若有疫情發生需要大量匡列隔離，也可送至一般集中檢疫所。

王必勝說明，加強版與一般集中檢疫所設備原則上相同，已備有約4000個血氧偵測儀發放至各所，差異主要在於醫護人力配置。他也強調，輕症或無症狀確診者與未染疫的匡列隔離者不會混住，以免造成感染。

王必勝提到，集中檢疫所量能持續擴大，目標是在一個月內擴增至7000間，目前正與一些防疫旅館洽談，盼及早整備完成。

近期國內與邊境管制陸續解封，王必勝說，解封是必然趨勢，開放過程難免確診數增加，只要盡快處理，疫情不致擴大或太嚴重；但若確診數暴增，如同近期香港的疫情，醫療量能崩潰，甚至可能造成社會民心動盪。

王必勝表示，如何在解封同時，不增加太多重症與死亡個案，也不讓醫療量能受衝擊，必須有種種的準備措施，但關鍵仍在民眾疫苗涵蓋率，若疫苗施打愈完整，相信解封過程會愈順利。

至於民眾期盼解封出國旅遊，王必勝說，了解大家的期待，但解封必須耐心一步一步做，觀察世界疫情走向，「應該可以期待，但不要太急」。（編輯：管中維）1110304