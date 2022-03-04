高雄自助餐員工確診Ct值20感染源待釐清 228連假曾遊花東[影]
2022/3/4 14:03（3/4 15:48 更新）
國內增2例本土COVID-19，1例高雄市感染源待釐清。（指揮中心提供）
（中央社記者張茗喧、江慧珺台北4日電）國內今天新增2本土病例，其中1例為高雄自助餐廳女員工、感染源待釐清，228連假曾遊花東；另1例為米迪幼兒園染疫童的父親，不僅病毒量低且N抗體陽性，應為較早感染個案。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續收斂，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中宣布，國內新增2例本土病例以及62例境外移入病例，無死亡個案。
莊人祥表示，本土個案中包括高雄1例感染源待釐清個案，個案為30多歲自助餐廳女員工（案20832），過去沒有確診個案接觸史，3月3日開始發燒後到診所快篩、呈現弱陽性，當天到醫院採檢確診，一採Ct值31，二採降至20，代表病毒量持續增加。
莊人祥說，根據疫調，這名個案2月28日至3月1日曾和家人到花東出遊，目前採檢8人，其中5人陰性、3人檢驗中，另有21人待採檢。
另1名本土病例為桃園米迪幼兒園衍生個案，莊人祥說，這名確診個案為染疫童（案20752）的爸爸（案20831），2月27日採檢陰性、2月28日陪染疫孩子在家中居家隔離，昨天再次安排採檢，PCR陽性、Ct值高達36，代表體內病毒量低且N抗體陽性，顯示為較早感染的個案。（編輯：陳政偉）1110304
影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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