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疫情22/300

韓國COVID-19新增逾26萬確診創新高 防疫規範放寬

2022/3/4 11:04（3/4 12:20 更新）
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韓國COVID-19確診人數激增，截至4日凌晨零時，單日新增26萬6853例，再次創下新高紀錄點。圖為光州民眾在一間診所前排隊等候採檢。（韓聯社）
韓國COVID-19確診人數激增，截至4日凌晨零時，單日新增26萬6853例，再次創下新高紀錄點。圖為光州民眾在一間診所前排隊等候採檢。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國COVID-19確診人數激增，截至今天凌晨零時，單日新增26萬6853例，再次創下新高紀錄，但政府仍進一步放寬防疫規範，餐廳等營業時間將延長至晚上11時。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增26萬6853例確診，較先前最高紀錄躍升近5萬例，確診人數累計達395萬8326例。

防疫當局原預估單日確診數可能在9日達到23萬例，中旬才會達到26至27萬例，但實際增加速度更快，確診數與一週前相較達1.6倍，與兩週前相比則達到2.4倍。

新增病歿人數也創下新高，增加186例，累計8580例，死亡率0.22%。新增病逝者以80歲以上患者110例為最大宗。

重症人數也較前一天增加31例至797例，在兩週內幾乎倍增。當局預估，重症人數可能在月底前達到1700到2750例。居家治療人數則突破90萬大關，來到92萬5662例。

不過，考慮新型冠狀病毒Omicron變異株的重症率低，韓國政府評估重症及死亡率仍可控制，決定逐步放寬防疫規範，中央災難安全對策本部今天宣布，5日起將進一步放寬餐廳、咖啡店等12類場所營業時間至晚上11時，暫定實施至20日。

韓國之前規定，進入餐廳、咖啡店等高風險場所及50人以上集會活動須出示防疫通行證（疫苗接種或PCR核酸檢測結果陰性證明），3月起已廢除這規定，與確診者同住者也不必強制隔離。（編輯：郭中翰）1110304

▼韓國每百萬人新增確診數與死亡人數
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