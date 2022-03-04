高雄自助餐確診員工台東足跡 大武濱海公園、陽光佈居民宿入列

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案20832曾遊台東，台東縣政府今天表示，已匡列19名密切接觸者居家隔離，同時公布確診者在台東相關足跡。

中央流行疫情指揮中心今天公布案20832的疫調，2月28日至3月1日曾和家人到花東出遊，目前採檢8人，其中5人陰性、3人檢驗中，另有21人待採檢。

台東縣政府發布新聞稿表示，台東縣衛生局上午接獲中央通知後立即展開疫情調查，已匡列台東密切接觸者19人列為居家隔離，也將根據疫調狀況滾動式匡列其他密切接觸者，環保局也已針對個案於台東縣境內相關足跡進行周邊環境消毒。

台東縣政府衛生局說明，初步疫調，案20832駐足地點有大武濱海公園、5181聽海文創咖啡、美好拾光、長濱100號、台東王子麵店以及HOLI_ dessert等，且入住長濱陽光佈居民宿。

個案活動足跡相關餐飲業者今天暫停營業，並清潔消毒，環保局清潔防疫消毒大隊也將配合於周邊環境同步進行清潔消毒作業。（編輯：唐聲揚）1110304

影片來源：CNA-南部地方組