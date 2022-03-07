不只烏龍麵 走訪日本丸龜賞最高石牆、手作團扇

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日本四國香川縣丸龜市除了有在台聞名的烏龍麵外，還可欣賞超過420年歷史、以擁有日本最高美麗石牆著稱的丸龜城。（日本四國香川縣提供）中央社記者余曉涵傳真 111年3月7日

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（中央社記者余曉涵台北7日電）日本四國香川縣丸龜市以烏龍麵在台聞名，但其實丸龜市還是日本團扇出產地，旅客造訪除了可以一窺職人技術並自己親手作團扇外，還能在丸龜城欣賞日本最高的美麗石牆。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，各國開始布局疫後的海外旅遊市場，日本四國香川縣發出新聞稿介紹以烏龍麵在台聞名的丸龜市。

丸龜市位於日本香川縣中西部，是香川縣人口第2多的城市，從江戶時代便是前往金毘羅參詣的主要入口，有著田園般的城市風光，以生產團扇著稱，除了烏龍麵外，還有日本現存十二天守之一的丸龜城、香川2大名園的之一的中津萬象園等。

香川縣表示，丸龜城是四國現存4座木造天守閣中最古老的一座，有超過420年歷史，也被選為「日本百名城」之一，從天守閣可眺望瀨戶內海和讚岐平原景色。

丸龜城以擁有日本最高的美麗石牆著稱，石牆採用各種建造工法，例如平整的植入工法、大小不一石頭堆疊的野面積工法、石塊一橫一豎堆疊的算木積法等各種技術，因此享有「石牆的名城」之稱，但2018年，一部分城牆崩塌，現在正在進行修復工作。

香川縣指出，中津萬象園是丸龜藩京極家第2代藩主所建的池泉回遊式大名庭園，位於中津的海邊，佔地廣達1萬5000坪，庭園中央設置有模仿近江琵琶湖形狀的八景池，池中配置著帆、雁、雪、雨、鐘、晴嵐、月、夕映等近江八景的小島，島與島之間以橋相連，遊客可如古人般回遊其間，湖畔有可一望大海潮起潮落的兩層樓高茶室觀潮樓。

此外，中津萬象園還有從京都伏見稻荷大社勸請來的稻荷社，朱紅色的百本鳥居綿延，非常吸睛。

丸龜也是日本團扇的生產地，日本90%的團扇都是出自丸龜市，在港口邊有間團扇之港博物館，博物館中展示傳統工藝「丸龜團扇」的歷史與文化。

日本四國香川縣說，團扇職人常駐這裡，現場展示製作過程，旅客除了可一窺職人之技外，還可在職人指導下，體驗親手製作團扇的樂趣。（編輯：管中維）1110307