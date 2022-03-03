日本三陸沿岸道路250公里區間沒設公廁 盼用路人找廁所順路觀光

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本2021年底有一條高速公路全線通車，全長約359公里幾乎不收過路費，且約250公里區間完全沒有廁所，目的是為了讓用路人能駛離主線到地方消費，盼有助311大地震災後重建。

日本產經新聞報導，連接青森縣八戶市及仙台市的三陸沿岸道路（類似台灣的高速公路，路標標誌名為三陸道）2021年12月全線通車，全長約359公里幾乎完全不收費（收費區間僅26公里），希望透過強化當地物流網絡及吸引觀光客造訪等，能有助當地從311大地震加速災後重建。

不過，這條高速公路特別的地方，在於從八戶市到宮城縣氣仙沼市約250公里區間「完全沒有設置公共廁所」，目的是希望用路人能駛離高速公路主線下交流道，利用各地的「道之驛」（一般道路旁的休息站）等設施。

日本高速公路一般來說每隔約15公里就會設置一個可供休息上廁所的「休息區」（PA）、每隔約50公里會設置一個包含提供餐飲及加油等服務的「服務區」（SA）。

以三陸道的情況來看，從氣仙沼市的大谷海岸交流道以北就沒有設置PA。

談到之所以刻意不設廁所的理由，管理三陸道的國土交通省東北地方整備局負責人說，「我們不希望用路人只是經過這裡，希望能夠順路造訪周邊地區，有助活化災區」。

這名負責人說，三陸道周邊有很多作為地方政府觀光窗口的「道之驛」，希望用路人不光是使用廁所，也能順便購買一些當地特產等伴手禮。

雖說如此，但人有三急，生理現象有時也不是那麼好控制。三陸道用路人、家住仙台市的40多歲男性上班族受訪時說，其實高速公路主線上沒有廁所並不會特別感到不方便，真要上的話，就下交流道找廁所就好。

三陸道平均每4.6公里就有一處交流道，比起東北自動車道（類似台灣高速公路）平均每9.7公里一處交流道來得更密集，可以看到興建三陸道為讓用路人方便駛離主線的用心。

但也有人對主線上沒廁所感到不安。家住東松島市的47歲男性公務員說，主線上沒有PA也沒有SA，讓人感到不安，「有時特別下了主線想找便利商店，結果也曾經怎麼找都找不到」。

家住氣仙沼市的60歲男性上班族說，每次要去八戶市時，就得注意盡可能不要攝取水分，「如果要帶小孩等同行的話，說不定會有困難」。

國土交通省表示，三陸道全線通車後，從仙台市到岩手縣宮古市的單趟車行時間較過去縮短約2小時，約3小時就能抵達；宮古市到八戶市單趟也縮短約1小時，只要約2小時就能到達。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110303