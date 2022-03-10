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2月新生兒9617人再度跌破萬人 較1月少3520人

2022/3/10 17:57（3/10 18:09 更新）
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內政部10日公布2月人口統計資料，新生兒人數僅9617人，這是在110年1月新生兒首度跌破萬人後，再度跌破萬人。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
內政部10日公布2月人口統計資料，新生兒人數僅9617人，這是在110年1月新生兒首度跌破萬人後，再度跌破萬人。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳俊華台北10日電）內政部今天公布2月人口統計資料，新生兒人數僅9617人，較1月減少3520人，這是在110年1月新生兒首度跌破萬人後，再度跌破萬人；人口總數則為2331萬9776人，較1月減少近3萬人。

內政部今天公布111年2月戶口統計資料。人口數為2331萬9776人，與110年2月的2353萬9588人相比，減少21萬9812人、0.93%；與今年1月相比，則減少2萬9890人、0.13%。

據內政部統計，出生數部分，2月新生兒僅9617人，折合年粗出生率千分之5.37，較1月的1萬3137人減少3520人；這也是繼110年1月新生兒9601人，首度跌破萬人、創下新低之後，再度跌破萬人。死亡數則為1萬4887人，折合年粗死亡率千分之8.32。

統計數據顯示，截至今年2月，台灣人口自然增加（指出生人數減死亡人數）為負5270人。社會增加（指遷入人數減遷出人數）則為負2萬4620人，總增加為負2萬9890人。

結婚對數部分，2月共有8640對新人結婚，折合年粗結婚率千分之4.83；離婚對數3358對，折合年粗離婚率千分之1.88。（編輯：林興盟）1110310

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