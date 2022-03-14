立委籲撥3成碳費助地方 環署憂資源分配僵化

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（中央社記者張雄風台北14日電）為加速減碳，環保署未來擬依溫管法徵收碳費，立委今天建議碳費基金應撥3成協助地方減碳。環保署表示，減碳要各界努力，不排斥補助地方，但為避免資源僵化、不建議設定比例。

環保署2月已將「溫室氣體減量及管理法」修法草案送行政院審查，預估本會期可送立院；立法院社福及衛環委員會今天邀請環保署列席報告業務概況，有關法案中的碳費如何徵收、徵收後如何使用，受到立委關注。

國民黨立委蔣萬安質詢表示，未來開徵碳費應提撥一定比例給地方政府，有一定的經費從事減碳工作，並補助給受氣候衝擊的受害者；現在沒有給地方任何比例，他則建議至少3成。

蔣萬安並提到，台灣至少有19萬家中小企業因供應鏈需求要做「碳盤查」，但現在並沒有足夠的能量進行查驗，環保署應該盡速建立機制；至於碳費訂定標準，若訂太低、出口到歐盟可能會被再課徵關稅，但費率也應促使企業積極減碳，應進行完整衝擊評估。

環保署長張子敬答詢表示，碳盤查部分，在中小企業有訂指引，現在在檢討簡化，讓企業可自己可以計算；另外也有修法分級，讓國內受認證的機構可以協助查驗、增加服務量能，讓中小企業可以使用。

張子敬補充，原來的設計，查驗必須是國外的認證機構或其子公司，才有資格，目前只有7家，主要處理大型排碳廠家，要面對中小企業的確不足。

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至於碳費的部分，張子敬指出，訂碳費是經濟工具，設計機制讓產業願意投資，例如繳稅設置優惠費率、或是累進費率等，適當節稅就可以適用比較低的費率，將來會再訂定碳費機制；另外也要因應國際貿易需求，這些都會納入考量。

就碳費撥3成給地方一事，張子敬認為，減碳要透過各界共同努力，不排斥碳費用於地方，但不適合直接訂定比例，避免資源僵化；若撥補地方3成，但科學研究或產業減碳技術也很重要，很難釐清；未來碳費在各部門如何支用，會再進行討論。（編輯：陳清芳）1110314