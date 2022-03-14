北部確診者員林用餐搭火車 採檢接觸43人陰性

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彰化縣衛生局14日表示，接獲通知北部1名確診個案6日曾至員林一家鍋貼店用餐，並到員林火車站搭火車返家，已針對這2處足跡消毒並匡列接觸者。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年3月14日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）彰化縣衛生局今天表示，接獲通知北部1名確診個案6日中午曾至員林一家鍋貼店用餐，接著至員林火車站搭火車北上返家，已針對這2處足跡消毒並匡列接觸者，目前採檢43人陰性。

中央流行疫情指揮中心3月14日公布北部1名確診個案，經北部衛生單位通知，此個案3月6日中午曾至彰化縣員林市用餐，之後至員林車站搭火車北上返家，彰化縣政府衛生局今天發布訊息表示，已針對這2處足跡消毒並匡列接觸者採檢，目前採檢43人都是陰性。

根據彰化縣衛生局資料，這名個案3月6日中午12時30分到下午1時5分到員林市大同路1段370號中華鍋貼員林店用餐，接著下午1時10分到1時16分到員林火車站搭乘自強號172車次，下午3時16分於中壢下車，曾出入上述場所者若出現發燒、上呼吸道不適等症狀，請戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史，並通報衛生局。

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另外，縣府防疫說明為今天無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，縣長王惠美表示，防疫仍不能鬆懈，近5天核酸檢測陽性率0%，核酸檢測累計陽性率0.09%，已完成核酸檢測人數29萬2596人，居家抗原快篩人數1萬656人，居家抗原快篩累計陽性率0.01%。

以及居家隔離中人數5人，累計居家隔離人數3583人，平均每名確診者居家隔離人數13人；提醒大家仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園。（編輯：黃世雅）1110314