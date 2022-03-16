早安世界》中國疑有意助俄為虐 美警告將面臨後果

情資揭中國可能助俄國入侵烏克蘭 美警告將面臨潛在後果

西方媒體在美中兩國官員於羅馬會面前引述西方官員和美國外交官透露，情報顯示中國對於向俄羅斯提供侵略烏克蘭所需的軍事和財政援助，展現一定的開放態度，但尚不清楚中國是否確實打算提供這些援助。白宮國安顧問蘇利文14日在與中國官員激烈對談7小時期間，警告中國一旦支持俄羅斯，將面臨潛在影響和後果。美國官員表示，中國國家主席習近平對俄國入侵後的情勢感到震驚，但幾乎沒有跡象表明中國準備完全切斷對莫斯科的支持，這留下中國可能向俄國提供援助的可能性。（看完整報導）

俄軍圍城基輔無進展持續濫射 烏克蘭東南城市馬立波傳捷報

烏克蘭西部城市瑞夫尼郊外一座電視塔14日遭俄羅斯攻擊，有9人死亡，首都基輔多棟住宅大樓也被俄軍砲轟，基輔宣布從15日晚上8時至17日早上7時實施宵禁，準備因應俄軍可能的圍城攻勢。另外，烏克蘭東南部港口城市馬立波遭俄軍圍困一個多星期，當地居民在缺水、缺電、缺糧狀態下苦撐，15日終於傳出俄軍被擊退的捷報。另外，烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇表示，俄羅斯的攻擊行動可能會在5月初耗盡資源後結束。（看完整報導）

波蘭等3國總理冒險訪基輔力挺烏克蘭 將會見澤倫斯基

波蘭、捷克與斯洛維尼亞總理15日前往基輔，這是自俄羅斯開戰以來首次有外國領袖走訪烏克蘭首都，展現對烏克蘭的強力支持。波蘭官方在行前表示，3人是以歐盟理事會代表身分進行訪問，且將與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並代表歐盟提供援助方案。歐盟理事會隨後表示，歐盟全力支持烏克蘭，但這趟訪問並非歐盟理事會授權，且理事會曾告知當事人，此時訪問基輔恐有安全風險。（看完整報導）

基輔修車廠變身軍工廠 烏克蘭技師改造虜獲軍火抗俄

烏克蘭首都基輔的一家汽車維修廠搖身成為臨時軍工廠，把奪自俄羅斯軍人的武器改造之後，交給烏克蘭部隊保家衛國。修車廠老闆表示，俄軍2月24日入侵以來，他與員工腦力激盪，看能不能想出好點子協助軍力懸殊的國軍，意外發現有員工懂得製造武器。烏軍因寡不敵眾須快速適應戰況，而他們也成功拖慢俄軍挺進基輔的速度。（看完整報導）

中國兩週破1.5萬人確診波及28省區 逾60官員被問責

中國近日COVID-19本土疫情多點、大面積爆發，全國3月1日至14日已有1.5萬人染疫，已波及28個省級行政區。廣東省東莞市繼14日宣布交通停運等防疫措施後，15日再祭加碼管制，全市住宅區、村封閉式管理，住戶、車輛非必要不外出，除民生保障外的營業場所全停業。重災區吉林省住院病例突破8000人，官方將加大快篩試劑採購。多地官員因防疫不力被問責，超過60人被處分，有人因此丟官。（看完整報導）

港大推算：香港已358萬人染疫 占近半人口

香港大學最新推算，香港COVID-19疫情於4日達到頂峰，累計到14日已有約358萬人感染，以香港人口約750萬計算，已有近半數感染，預測本波疫情將有448萬人感染，死亡人數恐高達5102人。港大同時預測，在公共衛生及社交距離措施不變下，如果市民的社交接觸維持在目前的低水平，單日感染人數會在3月底明顯下降。到4月底及5月中，單日感染人數將分別下降至1000及100人以下。（看完整報導）

英國18日取消所有入境防疫限制 澳洲將解除國際遊輪禁令

英國在台辦事處表示，英國自18日凌晨4時起取消所有COVID-19相關入境限制規定，入境英國的旅客不再需要事先填寫旅客追蹤表格，入境前後也不需要任何病毒檢測。另外，澳洲繼2月對打過疫苗的國際旅客全面開放機場入境後，當局宣布4月起解除國際遊輪入境禁令，意味2年來所有與COVID-19相關的主要旅行限制實際上將全數解除。（看完整報導）

偷剪桃機電纜釀跳電災情 2嫌犯動機不明遭收押禁見

桃園國際機場第二航廈11日晚間發生跳電事件後，調查發現在第二航廈地下車道上方疑似有電纜遭偷剪破壞。航警局刑警大隊15日表示，初步調查發現2名外包工人利用升降車爬上天花板貓道，在使用油壓剪剪斷電纜時，造成電纜短路斷電，檢察官14日晚間拘提2名男子到案，複訊後認為被告涉犯民用航空法及刑法罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向桃園地方法院聲請羈押並禁見，桃園地院法官15日深夜裁准。這兩人犯案動機仍不清楚。（看完整報導）

家樂福倉儲大火復燃楊梅空品紫爆 周邊20公里發簡訊告警

桃園市楊梅區家樂福倉儲14日發生大火，15日廠房內部仍在悶燒，環保署表示因有復燃情況，楊梅地區周遭空氣品質已達對所有族群非常不健康的紫色警報，對楊梅約20公里範圍發布細胞簡訊，提醒民眾空氣品質嚴重不良。而距離火場約500公尺的仁美國中15日下午到16日停課，並啟動線上教學。因為這起火災造成嚴重空氣污染，家樂福面臨最高500萬元罰款。（看完整報導）

林昀儒鄭怡靜闖進WTT大滿貫冠軍賽 莊智淵陳建安至少銅牌

台灣「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜15日在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫混雙4強賽，以3比1擊敗法國組合，闖進冠軍戰。兩人之後將跟香港組合黃鎮廷與杜凱琹、中國組合王楚欽與孫穎莎之間的勝方爭奪冠軍。台灣男子單打好手莊智淵與陳建安在男雙8強賽以3比0橫掃韓國組合晉級4強，至少可獲得銅牌，16日晚間將力拚冠軍賽入場券。（看完整報導）