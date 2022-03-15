莊智淵陳建安晉級WTT大滿貫賽4強 至少銅牌
2022/3/15 20:59（3/15 21:07 更新）
莊智淵（前右）與陳建安（左）15日在WTT新加坡大滿貫賽男雙8強賽勝出，確定至少銅牌。圖為14日16強賽畫面。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣「桌球教父」莊智淵與陳建安今天WTT大滿貫賽男雙8強賽，以3比0橫掃韓國組合林鍾勳與張禹珍，晉級4強，至少銅牌，明晚將力拚冠軍賽入場券。
世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽在新加坡舉行，東京奧運混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜混雙4強賽稍早先傳來捷報，以3比1力挫法國組合勒班森（ Emmanuel Lebesson）與袁嘉楠，闖進明天的冠軍賽。
莊智淵與陳建安今晚男雙8強賽接力上陣，迎戰韓國組合林鍾勳與張禹珍。「莊陳配」延續昨晚16強賽逆轉勝的氣勢，首局在9比7領先後，連得2分，以11比7先下一城，次局更強勢拉出6比0攻勢，儘管遭對手連追3分，但「莊陳配」沉穩應對，以11比7搶下次局，取得聽牌優勢。
「莊陳配」決勝局未遭遇對手太多抵抗，以11比3迎接勝利，收下4強門票。
莊智淵與陳建安挺進4強後，明天下午將與日本組合戶上隼輔與宇田幸矢爭奪冠軍賽門票。（編輯：吳協昌）1110315
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