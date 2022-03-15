港大推算：香港已358萬人染疫 占近半人口

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（中央社台北15日電）香港大學最新推算，香港COVID-19疫情已於4日達到頂峰，累計到14日已有約358萬人感染，以香港人口約750萬計算，已有近半數感染。預測本波疫情將有448萬人感染，死亡人數恐高達5102人。

港大同時預測，在公共衛生及社交距離措施不變下，如果市民的社交接觸維持在目前的低水平，單日感染人數會在3月底明顯下降。到4月底及5月中，單日感染人數將分別下降至1000及100人以下。

但港大指出，在剛過去的週末，港人用來乘車及購物的八達通運量數字，顯示市民的出行水平開始回升。如果市民開始恢復較為頻繁的社交接觸，病毒傳播會加快，感染人數可能會增加。

港大推算又發現，從已有明確發病日期的37例死亡病例，居住在安老院的70歲或以上長者，感染後的發病至死亡時間中位數為8天。而在社區中相同年齡長者感染後的發病至死亡時間中位數為10.5天。

衞生防護中心數據顯示，至11日止，全港91%的安老院爆發疫情，31%居住在安老院的長者確診，而安老院長者死亡人數占第5波（本波）整體死亡人數58.9%。

隨著港府推行到安老院為長者接種疫苗，假設90%安老院長者能在18日前至少接種1劑中國科興疫苗，加上默沙東、輝瑞家藥廠的抗病毒藥物開始應用，臨床測試數據顯示，在發病初期或首次檢測呈陽性時服用，這2種抗病毒藥分別可以降低重症住院及死亡風險30%及89%。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天在疫情記者會上表示，相信港大推算的數字合理。目前官方已登錄逾70萬人感染，根據數學模式推算，每名確診者背後有3至4人已受感染但未有呈報。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110315