長庚第3劑混打研究出爐 莫德納抗體飆最高

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長庚醫院17日公布第3劑疫苗混打研究，並發現第3劑接種莫德納疫苗者，對抗Omicron保護力比施打前高出80倍。圖為醫護人員為民眾施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北17日電）長庚醫院今天公布國內首份第3劑疫苗混打研究成果，發現第3劑接種莫德納疫苗者，對抗Omicron保護力比施打前高出80倍居冠，但無論接種莫德納、BNT或高端，都能有效預防重症。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，各國發現混打疫苗不僅讓疫苗保護力更高，也能更彈性運用疫苗，長庚醫院去年起進行第3劑疫苗混打試驗，盼掌握第3劑保護力數據。

林口長庚醫院今天上午召開記者會，發布國內第1份COVID-19疫苗追加劑接種研究成果。長庚研究團隊去年12月起，招募340名已施打2劑AZ疫苗的醫療照護人員為受試者，第3劑施打mRNA疫苗或蛋白質疫苗，追蹤打完1個月後免疫生成性分析與不良反應。

林口長庚醫院副院長、試驗計畫主持人邱政洵表示，340名受試者共分為4組，隨機分派接受莫德納（Moderna）全劑量、莫德納半劑量、輝瑞BNT或高端疫苗，分析時排除了2名不符收案條件者，平均年齡35歲。

研究顯示，受試者無論接種哪種廠牌的第3劑疫苗，28天後都能有效提體內中和抗體濃度，以莫德納全劑量增加47.7倍高居第一，其次為莫德納半劑量39.8倍、BNT32.2倍、高端12.7倍。

邱政洵說，在對Delta變異株（最早在印度發現）保護力方面，接種全量莫德納疫苗者中和抗體濃度比接種前高出97.8倍、半量莫德納高73.2倍、BNT疫苗高57.8倍、高端疫苗23.8倍；對Omicron保護力方面，全量莫德納86.6倍、半量莫德納81.5倍、BNT疫苗71.1倍、高端疫苗32.9倍。

值得注意的是，接種第3劑後不僅抗體濃度提高，4組受試者和預防重症相關的T細胞免疫反應也都有顯著上升，全量莫德納上升4.2倍、半量莫德納3.9倍、BNT疫苗3.1倍、高端疫苗3.3倍，顯示第3劑接種哪個廠牌的疫苗，理論上都能有效預防重症。

在疫苗副作用方面，同樣以莫德納疫苗比率最高，幾乎所有人都出現局部疼痛症狀、約30%出現發燒症狀；高端疫苗施打後的副作用比例最低，僅76%出現局部疼痛、4.8%出現發燒症狀。

然而，接種完第3劑疫苗後保護力能維持多久、衰退速度等，仍備受外界矚目。邱政洵指出，根據國際間觀察，打完第3劑抗體下降速度、幅度，都比第2劑來得緩慢，未來也會持續追蹤已掌握保護效果。（編輯：管中維）1110317