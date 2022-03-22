早安世界》中國東方航空737客機失事 垂直墜毀廣西山區
中國東方航空737客機失事 垂直墜毀廣西山區 132人恐難生還
中國東方航空的1架客機21日下午墜毀在廣西山區，並引發森林大火，網傳畫面顯示飛機以垂直方式快速墜落，很不尋常。中國媒體報導，失事的是波音737-800NG型客機，機齡不到7年。一度傳說機上有133人，但據中國民航局資訊，這架班機共有旅客123人及機組員9人，合計132人，媒體報導，有1名年輕男子在事故發生後透過自拍影片表示，他因退票未上飛機。東航指失事班機上無外籍旅客，是否有台港澳籍旅客則尚待確認。（看完整報導）
2月外銷接單515.6億美元 創歷年同月最高連24紅
經濟部統計處21日公布，2月外銷訂單金額達515.6億美元，是2月接單首次站上500億美元大關，也是歷年同月新高，比去年同月增加21.1%，增幅是去年9月以來最高，也是連續24個月出現年成長。統計處表示，5G、高效能運算、新興科技運用需求熱絡，為支撐外銷接單主力，此外，去年第4季以來供應鏈缺料狀況緩解，也推升手機、筆電、顯示卡等接單成長。（看完整報導）
31萬劑AZ月底恐報廢 台灣可望優先獲莫德納次世代疫苗供貨
國內COVID-19社區流行疫情趨於穩定，民眾疫苗接種率提升速率也隨之減緩，疫情指揮中心21日表示，已解凍的莫德納與BNT疫苗預估分別約有34萬及7萬劑的有效期限於本週到期，3月底另有31.2萬劑AZ疫苗恐屆期報廢。另外，莫德納次世代疫苗持續研發，指揮中心說，現階段有2種研發中的次世代疫苗，美國、英國已進入第2、3期臨床，預定今年下半年可陸續提供給各國。只要開發成功，台灣應是首先獲得供貨的國家之一。（看完整報導）
俄軍要馬立波投降才同意開人道走廊 烏克蘭不接受
烏克蘭港口城市馬立波連日來遭俄羅軍包圍和砲火炸彈攻擊，40萬居民中仍有許多人受困，缺乏糧食和水電。俄羅斯國防部承認當地正上演「可怕的人道災難」，呼籲馬立波軍民在21日上午5時前繳械投降，就能透過人道走廊撤離，但遭烏克蘭副總理韋列舒克回絕。另外，烏克蘭總統澤倫斯基再次提議與俄羅斯總統蒲亭進行和平談判，建議兩人可在耶路撒冷會面。（看完整報導）
烏克蘭千萬人逃離家園 兒童販運風險高漲
烏克蘭與俄羅斯戰事持續，聯合國21日表示，自俄羅斯2月24日發動入侵戰爭以來，烏克蘭已有1000萬人逃離家園，相當於該國逾1/4人口，其中近340萬人逃往鄰近各國，絕大多數逃往波蘭邊界。歐盟也警告，逃亡出國的烏克蘭兒童有遭到販運的危險，罪犯可能出現在邊境地區偽裝成救助人員，占盡弱勢族群便宜。（看完整報導）
貝克漢IG交給烏克蘭醫師使用 幫世人瞭解戰地現況
烏克蘭遭俄羅斯入侵，各界紛紛馳援。英國前足球巨星貝克漢貢獻個人影響力，把擁有7000多萬粉絲的Instagram帳號交給在烏克蘭的女醫師伊琳娜經營。伊琳娜目前在烏克蘭東北大城哈爾科夫工作，她20日利用貝克漢的IG帳號上傳眾多影片及照片，揭露她在戰火中工作的生活，也讓世界看到孕婦和剛生產的婦女為了逃避俄軍，全部擠進地下室避難。貝克漢也呼籲粉絲向慈善機構捐款，幫助烏克蘭的婦幼醫院確保對孩童的照護不中斷。（看完整報導）
阿美族男子想幫烏克蘭爭取自由 赴芬蘭申入傭兵助抗俄
35歲台灣阿美族男子王芮緹19日從台灣飛到芬蘭，決心幫烏克蘭對抗俄羅斯，他21日向烏克蘭駐芬蘭大使館遞交「國際傭兵申請書」，正等待錄取通知。他說，看到新聞中烏克蘭的殘酷景象讓他很悲傷，自己雖然沒有錢，但願意奉獻自己的血換烏克蘭人的自由。他強調，參戰這件事適合沒有牽掛的人去做，如果自己不幸走了，剛好可以去見已故的女友，盼能為捍衛人類自由價值盡一份心力。（看完整報導）
動態清零2年疫情急升民怨激增 中國防疫面臨挑戰
中國COVID-19疫情近來急速升溫，多地實施封城，官方20日表態「毫不動搖執行動態清零」，但民間出現「清零了兩年，為何疫情反而來得更猛」的疑問，前環球時報總編輯胡錫進也委婉批評大規模封城作法，指出封城要十分謹慎，不到萬不得已不應實施。另外也有文章指出，當其他國家進入群體免疫與病毒共存後，中國一直堅持動態清零、動輒封城封區的嚴厲管控手段已積累民怨。（看完整報導）
韓國總統府搬遷遭疑風水考量 尹錫悅駁斥說：早列入政見
韓國總統當選人尹錫悅20日宣布要將總統辦公室從青瓦台搬到距離現址6公里的國防部大樓，計畫5月10日上任當天啟用新辦公室，並將青瓦台開放給民眾參觀，盼藉此消除「帝王式總統」的領導模式。此搬遷方案受到質疑，因預算高昂又涉及國防安保問題，也有意見批評尹錫悅急著搬走是迷信風水，因近代歷任韓國總統卸任後晚景淒涼。尹錫悅對此強調，搬遷是早就列在政見中的計畫，非出於風水考量。（看完整報導）
國衛院研發「預血管化組織」 降低糖尿病患者截肢風險
國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病病友，這種疾病的患者周邊血管阻塞往往較廣泛，且會影響較小的動脈，足部潰瘍及截肢為常見併發症。國衛院攜手清華大學共同開發出結合幹細胞與3D列印支架的高通透性「預血管化組織構建體」，可望加速血管生長，降低糖尿病足等慢性缺血性疾病截肢風險，未來也可成為體外不同組織或器官工程所需血管系統，並搭配開發出人造組織或器官，作為藥物測試或器官移植所用。（看完整報導）
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