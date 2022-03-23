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7縣市大雨特報 中部以北低溫探15度
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7縣市大雨特報 中部以北低溫探15度

2022/3/23 17:29（3/23 17:49 更新）
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氣象局預測23日晚間、24日清晨因東北季風影響，中部以北低溫約攝氏15至17度。圖為台北民眾穿著雨衣在傳統市場採買。（中央社檔案照片）
氣象局預測23日晚間、24日清晨因東北季風影響，中部以北低溫約攝氏15至17度。圖為台北民眾穿著雨衣在傳統市場採買。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象局預測今晚起南投、花蓮等7縣市仍有大雨的機會；今晚明晨因東北季風影響，中部以北低溫約攝氏15至17度；25、26日短暫空檔後，27、28日又再轉為全台有雨偏濕涼的天氣。

中央氣象局下午更新大雨特報，華南雲雨區東移影響，今晚南投地區及花蓮、台中、嘉義、高雄、屏東、台東山區可能有局部大雨發生，請注意瞬間大雨。

氣象局預報員黃恩鴻提醒，明天、25日在金門、馬祖地區可能會有霧或低雲，影響能見度；另外因地震後又有大雨，山區慎防坍方及落石。

根據氣象局網站，今天截至下午5時，累積雨量以南投縣仁愛鄉122毫米最多，其次為合歡山遊客中心（花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界）92.5毫米。

氣象局預測23日晚間起南投、花蓮等7縣市仍有大雨的機會。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局預測23日晚間起南投、花蓮等7縣市仍有大雨的機會。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

黃恩鴻告訴中央社記者，明天仍受華南雲雨區影響，西半部仍有短暫雨，但降雨空檔增加、雨勢較今天減緩；25、26日水氣更少，25日在北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區零星降雨，平地則是多零到晴。

黃恩鴻表示，明天清晨還是偏涼，白天冷空氣減弱，高溫約22、23度；25、26日是天氣在轉好的過程，風向轉偏南風，氣溫也會回升。26日白天偏溫暖，水氣更少，僅北部零星短暫陣雨。

黃恩鴻提到，預計26日下午之後雲量增加、晚間鋒面接近，27日鋒面通過，各地再度轉為有雨的天氣；預估27、28日這兩天雨勢最為明顯。

黃恩鴻進一步說明，27日因鋒面通過加上東北季風增強，基本上會是全台有雨的天氣型態，中部以北有陣雨或雷雨，可能有局部較大雨勢；南部也會有局部短暫陣雨或雷雨。

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黃恩鴻說，28日水氣仍偏多，中部以北有短暫雨，南部則是山區有局部短暫雨；29、30日仍在華南雲雨區影響之下，但水氣減緩，中部以北、東半部還是有局部短暫雨，南部降雨以山區為主、平地則是多雲。

溫度方面，黃恩鴻表示，因東北季風增強，今晚明晨中部以北低溫約15至17度；下一波東北季風27、28日影響，感受偏濕涼，降溫幅度與這波相似，部分地區可能再低一些；29、30日東北季風減弱，氣溫會逐漸回升。（編輯：陳清芳）1110323

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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