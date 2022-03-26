原能會：核廢水觀察團結束福島行程 27日返台

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）日本最快將於明年春天排放福島核廢水，台灣籌組專家觀察團於3月23日至27日赴日了解相關排放動態，原能會今天表示，已經結束福島行程，將於27日啟程返國。

為了解日本政府針對含氚廢水排放作業動態，台灣規劃籌組的專家觀察團獲日方同意，於23日至27日赴日；原能會今天發布即時訊息表示，團員一行結束福島地區的行程，搭乘租用巴士返回東京市區。

觀察團一行8人在26日下午平安返回東京市區內的旅館，隔日將啟程返國；為符合疫情指揮中心針對入境須持「2日內」COVID-19核酸檢驗報告的要求，團員今天也在駐日本代表處安排協助下，赴市區內的醫療院所進行採檢，結果顯示團員健康狀況均良好。

回顧這次觀察團行程，24日在前往福島縣的路程中，展開第一項參訪交流行程，前往電力中央研究所就含氚廢水排放議題進行技術交流，並在日方專家陪同與解說下，參訪海嘯模擬實驗室。

觀察團25日上午進入福島第一核電廠，聽取東京電力公司人員簡報後，實地考察了解廠內相關設施，包含多核種除去設備（ALPS）、貯放ALPS處理水的K4桶槽區以及處理水的相關設備；下午則考察廠內分析實驗室並與現場人員進行交流。

原能會表示，未來將持續嚴密監督台灣周圍海域輻射安全，並密切關注含氚廢水排放作業動態，確保公眾健康與安全。（編輯：趙蔚蘭）1110326