學生確診增4本土、11境外移入 累計1463人染疫

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教育部30日晚間公布最新COVID-19確診學生案例統計，國內各級學校染疫學子累計已有1463人。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月30日

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（中央社記者陳至中台北30日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，根據教育部今天晚間公布最新確診學生案例統計，新增4名本土個案、11名境外移入案例，各級學校累計達1463名學生染疫。

據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年3月30日下午5時30分為止，共1463名學生染疫，其中884例是本土案例（較昨天統計增4例），579例是境外移入（較昨天統計增11例）。

以教育階段區分，大專校院771例（增1本土11境外）、高中184例、國中132例、國小244例（增2本土）、幼兒園132例（增1本土）。教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。

學生春假即將到來，教育部長潘文忠今天召開部務會報，會前接受媒體聯訪呼籲全國師生，務必做好自我防疫措施，在學校戴好口罩、勤洗手、維持安全社交距離、做好清潔消毒工作。教室須保持通風，如果無法做到，中午吃飯時可像學期初的幾週一樣，落實使用隔板。

媒體問及，過去台灣也曾發生在一段長假後，因疫情持續發展，教育部曾要求各級學校教師調查學生足跡，今年春假是否也會祭出相關措施。潘文忠回應，未必每次都要用全面清查的方式。

潘文忠表示，現在師生對防疫已有相當經驗，目前首要還是做好自我管理，秉持指揮中心指揮官陳時中所說的「戒慎但不要恐懼」，保護好自己也保護他人，做好「與病毒共存」的常態性準備，防疫上未必每次都要採取最強的手段。（編輯：陳政偉）1110330