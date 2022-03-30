本土病例增 教育部統計30日全台17校停課

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（中央社記者陳至中台北30日電）國內本土COVID-19 （2019年冠狀病毒疾病）病例近日增加，陸續有多個學校出現確診病例。教育部統計，今天全國共有9縣市、17所學校全校或部分班級停課。

教育部今天晚間以文字回應媒體指出，根據校安通報系統統計，截至今天下午3時為止，共有雲林縣、台北市、高雄市、基隆市、新竹縣、新北市、桃園市、新竹市、宜蘭縣等9縣市、17校停課。

上述學校包括全校停課，或是部分班級停課，也包括改採線上教學。根據教育部統計，17校包括幼兒園1校、國小6校、國中3校、高中職3校、大專4校。

根據教育部稍早公布的學生確診統計，到今天下午5時30分為止，共1463名學生染疫，其中884例是本土案例（較昨天統計增4例），579例是境外移入（較昨天統計增11例）。

教育部長潘文忠今天在臉書（Facebook）貼文，提醒清明連假期間，因疫情多變，希望家長和學生落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離，並隨時關注指揮中心的最新規定，避免前往人潮過多的地方。假期後如果身體不適，應避免到校或盡速就醫。（編輯：陳政偉）1110330