清明連假住房未受疫情影響 觀光局：仍可出遊

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（中央社記者余曉涵台北31日電）近期國內COVID-19疫情升溫，不過根據交通部觀光局統計，清明連假期間住房率並沒有受到明顯影響。觀光局副局長周廷彰今天表示，民眾依照防疫指引，戴好口罩，仍可安心出遊。

觀光局舉行「台灣觀巴即刻出發」活動記者會，會中周廷彰指出，目前國旅券已經使用110萬張，希望民眾可以把握最後的使用期限，旅客可以選擇「台灣觀巴」創新規劃6大主題（養生療癒旅遊、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪）91條深度體驗行程。

台灣觀巴也推出「官網限時搶購買一送一」活動，從4月1日至4月30日，包含半日遊3條、一日遊18條及二日遊4條，合計25條，共100套，使用國旅券即可享買一送一優惠。

近期本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，周廷彰說，目前清明連假期間，各地住房率仍然不錯，鼓勵民眾依照中央流行疫情指揮中心的指引，戴好口罩，並做好實名制及相關防疫措施，到各地走走也不會有太大影響。

周廷彰表示，針對疫情變化，觀光局會滾動式檢討，並持續關心旅遊疫情相關狀況。

另外，有關交通部昨天與旅遊業者見面一事，周廷彰說，觀光局重視觀光業者意見，目前的觀光政策已經到振興階段，旅遊業轉型培訓方案等會持續推動，業者所提的希望延長寬限期等也會專案協助。（編輯：管中維）1110331