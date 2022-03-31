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疫情9/300

學生確診新增13本土14境外 累計1490人染疫

2022/3/31 19:20（3/31 20:42 更新）
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教育部31日晚間公布最新COVID-19確診學生案例統計，各級學校累計達1490名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月31日
教育部31日晚間公布最新COVID-19確診學生案例統計，各級學校累計達1490名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月31日
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（中央社記者陳至中台北31日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，根據教育部今晚公布最新確診學生案例統計，新增13名本土、14名境外移入案例，各級學校累計達1490名學生染疫，是今年單日新高。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年3月31日下午5時30分為止，共1490名學生染疫，其中897例是本土案例（較昨天統計增13例），593例是境外移入（較昨天統計增14例）。

以教育階段區分，大專校院789例（增4本土、14境外）、高中187例（增3本土）、國中132例、國小249例（增5本土）、幼兒園133例（增1本土）。教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。

學生春假即將到來，教育部長潘文忠近日在臉書（Facebook）貼文，提醒疫情多變，家長和學生應落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離，並隨時關注指揮中心的最新規定，避免前往人潮過多的地方。假期後若身體不適應避免到校，或盡速就醫。（編輯：張雅淨）1110331

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