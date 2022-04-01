更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情17/300

學生確診新增20本土12境外 累計1522人染疫

2022/4/1 18:58（4/1 21:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教育部1日晚間公布最新COVID-19確診學生案例統計，各級學校累計達1522名學生染疫，其中包含917例本土、605例境外移入個案。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月1日
教育部1日晚間公布最新COVID-19確診學生案例統計，各級學校累計達1522名學生染疫，其中包含917例本土、605例境外移入個案。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北1日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今晚公布最新確診學生統計，新增20名本土、12名境外移入案例，各級學校累計達1522名學生染疫，持續刷新今年來的單日紀錄。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年4月1日下午5時30分為止，共1522名學生染疫，其中917例是本土案例（較昨天統計增20例），605例是境外移入（較昨天統計增12例）。

以教育階段區分，大專校院807例（增7本土11境外）、高中192例（增4本土1境外）、國中133例（增1本土）、國小253例（增4本土）、幼兒園137例（增4本土）。教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。

教育部臉書（Facebook）粉絲專頁今天貼文，引用網路近期火紅的姓氏接龍哏「我姓趙，出門戴口罩；我姓紀，記得勤洗手」，提醒民眾在清明連假期間要落實防疫規範，注意身體狀況，盡量減少出入人潮聚集場所，並盡可能記錄活動足跡。（編輯：張芷瑄）1110401

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀