學生確診新增20本土12境外 累計1522人染疫

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教育部1日晚間公布最新COVID-19確診學生案例統計，各級學校累計達1522名學生染疫，其中包含917例本土、605例境外移入個案。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月1日

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（中央社記者陳至中台北1日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今晚公布最新確診學生統計，新增20名本土、12名境外移入案例，各級學校累計達1522名學生染疫，持續刷新今年來的單日紀錄。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年4月1日下午5時30分為止，共1522名學生染疫，其中917例是本土案例（較昨天統計增20例），605例是境外移入（較昨天統計增12例）。

以教育階段區分，大專校院807例（增7本土11境外）、高中192例（增4本土1境外）、國中133例（增1本土）、國小253例（增4本土）、幼兒園137例（增4本土）。教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。

教育部臉書（Facebook）粉絲專頁今天貼文，引用網路近期火紅的姓氏接龍哏「我姓趙，出門戴口罩；我姓紀，記得勤洗手」，提醒民眾在清明連假期間要落實防疫規範，注意身體狀況，盡量減少出入人潮聚集場所，並盡可能記錄活動足跡。（編輯：張芷瑄）1110401