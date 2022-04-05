桃園增11例本土 某銀行爆疫情一口氣增6例

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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市今天新增11例本土個案。衛生局長王文彥表示，其中有6例是在某銀行，將針對這間銀行擴大匡列；清明連假後3、4天是關鍵期，呼籲公司行號也在復工前做快篩。

桃園市副市長李憲明今天下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，截至目前有23所學校、幼兒園、補習班等受疫情影響，共29名學生、6名老師確診。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，桃園目前有5條傳播鏈，第1條是大潭電廠相關，已在收斂中，今天沒有新增確診；第2條是網購凡美工作室相關，今天新增2人確診，是在居隔期間陰轉陽；第3條是舞蹈教室相關，今天沒新增確診，已在收斂中。

王文彥表示，第4條是與基隆海洋大學老師聚餐相關，目前正在發展中的傳播鏈，因一名確診者是某銀行退休人員，昨天這間銀行出現確診者，經擴大匡列銀行29人採檢後，今天有6人確診；截至目前，這間銀行有7人確診，將針對這間銀行擴大匡列。

王文彥表示，第5條傳播鏈與新北某體育柔道相關，目前在桃園地區擴展到4所學校，其中的經國國中昨天擴大採檢結果皆為陰性，不過居隔中今天有1人確診。

王文彥表示，另外2例為零星個案，1例是與台北個案有接觸，是桃園市一間人壽公司的業務員；1例是與新北確診者有接觸，今天確診；今天的11例本土個案，除了這2例零星個案，其餘9例大多是居隔、匡列中採檢確診。

王文彥表示，未來3、4天是關鍵期，呼籲所有公司行號、家庭，若在清明連假期間有去過人多的地方，能在復工前進行快篩，且近期先不要進行家庭、公司等聚會，在第3劑疫苗施打率突破6成之前，還是要尊重防疫原則。（編輯：李錫璋）1110405