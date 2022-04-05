2軍人搭專車回彰化確診 衛生局安排同車15人採檢

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彰化縣政府5日宣布新增4名COVID-19確診者，其中一名確診者3日曾前往彰化市金馬路「壽司郎彰化金馬店」，清潔人員到場加強周邊環境清消。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年4月5日

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰化今天新增4名COVID-19確診者，有2人居隔期間發病確診，另2人則為軍人；彰縣府指出，2名軍人與同袍休假搭專車返鄉，先後出現症狀採檢確診，已安排同車15名軍人採檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，國內新增281例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，分別為216例本土個案及65例境外移入，28例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡，而彰化縣有3例確診個案。

彰化縣政府衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪指出，彰縣有4名確診者，其中3人有案號，另1人未列案號；4名確診者中，有1人為新北確診個案的友人，疑似和確診者在洗機車時脫下口罩聊天確診，另1人則為彰化監獄會客室群聚確診者家人，2人都在居隔期間發病採檢確診。

葉彥伯指出，至於另2名確診者都為新竹關西營區服役軍人，4月2日和同袍一起搭乘返鄉專車，在台中下車後由親友接送回彰化，2人先後在4月3日及5日出現症狀經採檢後確診，相關接觸者都已匡列隔離進行採檢。

葉彥伯說，中央標示案號的確診軍人4月3日曾前往彰化市金馬路壽司郎彰化金馬店、茄苳路統一超商家樂福門市消費，4月4日則前往彰化市旭光路巴特手作晨食餐廳用餐，提醒同一時間曾去過這些場所的民眾注意身體狀況。

葉彥伯表示，和2名確診軍人一起搭返鄉專車且住在彰化的還有15名軍人，衛生局已通知他們前往指定醫院接受採檢，也針對相關接觸者進行匡列，採檢結果最快今晚出爐。

葉彥伯指出，只要脫下口罩，感染風險就會增加，呼籲民眾在餐廳用餐，只要離開座位就應戴上口罩或選擇外帶。（編輯：陳仁華）1110405