疫情升溫社區篩檢站額滿 北市：可急診掛號

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）北市疫情升溫，光是遠東SOGO百貨忠孝館群聚案就發了7萬封簡訊提醒，須事先預約的社區篩檢站因此連日額滿。衛生局表示，將滾動式修正量能，民眾可至急診由醫師評估安排採檢。

台北市設有聯合醫院中興、仁愛、和平、陽明、忠孝院區及萬芳醫院、關渡醫院共7個社區篩檢站，平日上午每天各180名額供民眾預約採檢，近期卻因本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不斷升溫，預約皆滿額。

根據衛生局統計，中興、仁愛、和平、陽明、忠孝院區及關渡醫院篩檢站昨天預約率皆達到100%，僅萬芳醫院篩檢站仍有餘額；今天仁愛、和平院區及萬芳、關渡醫院更是現場緊急加開名額，讓有疑慮民眾採檢。

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台北市衛生局疾管科長張惠美下午在視訊記者會上表示，只要有症狀、有接觸風險民眾都鼓勵到社區篩檢站預約採檢，量能會依據疫情狀況滾動式調整，若有收到與確診者足跡重疊簡訊，即便不在社區篩檢站採檢期間，也可以到急診掛號由醫師根據風險評估安排採檢。

張惠美指出，近期因遠東SOGO百貨忠孝館群聚及立法院助理染疫等發送較多細胞簡訊，會隨時評估篩檢站現場狀況加開名額，但長期而言仍要考量醫療人力及民眾需求等，目前暫不調整篩檢站營運政策。（編輯：方沛清）1110405