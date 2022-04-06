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疫情13/300

學生確診新增82例 累計1749人染疫

2022/4/6 19:02
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（中央社記者陳至中台北6日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增82例，續寫今年單日新高紀錄，各級學校累計達1749名學生染疫。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年4月6日下午5時30分為止，共1749名學生染疫，其中1126例是本土案例（較昨天統計增79例），623例是境外移入（較昨天統計增3例）。

以教育階段區分，大專校院858例（增18本土2境外）、高中223例（增6本土1境外）、國中155例（增6本土）、國小368例（增48本土）、幼兒園145例（增1本土）。教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。

由於近日學生染疫人數多，各級學校停課數量也增加，今天（6日）全國累積有13縣市、99校全校停課或部分班級停課。教育部目前還未公布明天（7日）全國停課統計。（編輯：張芷瑄）1110406

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