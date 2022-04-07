小琉球民宿老闆確診 三隆宮篩檢站延長至9日

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屏東縣政府7日公布5個本土個案中，有1例為小琉球民宿老闆，且有4名確診者足跡涉及全島，縣府緊急進行清潔消毒。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月7日

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）屏東縣政府今天公布5個本土個案，其中1例為小琉球民宿老闆，這也是當地首例確診，且有4名外縣市確診者足跡涉及全島，縣府宣布三隆宮篩檢站延長至9日、衛生所持續發放快篩試劑。

屏東縣長潘孟安與衛生局長施丞貴今天召開「屏東縣嚴重特殊傳染性肺炎應變中心」線上直播記者會，宣布屏東縣7日新增5個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案與6個確診者足跡。潘孟安說，5例本土中，3例為居隔陰轉陽、1例為小琉球民宿老闆，另1例則與高雄雅閣私人會館群聚相關，共匡列85人。

施丞貴指出，小琉球確診的墨坊潛水背包客棧民宿老闆（案25436），是接觸到1對北部情侶（案25149）與（案25150）在清明連假期間入住，接獲2人確診訊息後自行快篩呈現陽性，由救護船送往東港篩檢確診收治，CT值18.8。

施丞貴說，另有3人居家隔離期間陰轉陽，分別為8歲女童（案25592）、6歲男童（案25864）及7歲男童（案25695）；另一名46歲女性（案25696）與高雄雅閣私人會館群聚相關，沒有症狀，匡列採檢確診。

施丞貴指出，6個外縣市確診足跡，其中包含案25379、案25431、案25604、案25351共4人皆在清明連假期間到過小琉球，足跡擴及小琉球知名景點，網美老木、小琉球免稅商店、超商、大福羊肉餐廳；另外案25354則是到過恆春、案24492到潮州。

潘孟安表示，清明連假期間至小琉球旅遊確診相關個案足跡涉及全島，已完成島上相關足跡場域清消作業，截至4月6日三隆宮篩檢站共採檢310人PCR，結果全為陰性。

縣府呼籲，曾至相關場所的民眾請自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。（編輯：陳仁華）1110407