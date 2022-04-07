彰縣一名軍人確診 疑返鄉和同袍聚餐遭感染

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化縣新增一例COVID-19確診案例；彰縣府指出，確診者為一名軍人，由於曾和關西營區確診軍人接觸被列居隔，昨天出現發燒等症狀確診，懷疑是和確診軍人聚餐時遭傳染。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布國內新增531例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為382例本土個案及149例境外移入（78例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪說，新增一例COVID-19確診案例，為一名20歲軍人，這名軍人是關西營區返鄉過節確診軍人的朋友，2人在不同部隊服役，放假回到彰化後一起聚餐，4月4月因朋友確診即被列居隔對象接受採檢，Ct值為36；昨天出現發燒、流鼻水等症狀，再接受採檢時確診，Ct值為18，也沒有接種COVID-19疫苗。

葉彥伯指出，和關西營區返鄉確診軍人相關的接觸者已匡列445人，其中居隔有68人，自主健康管理377人。

葉彥伯說，為因應大甲媽遶境活動，衛生局已經請彰化縣警察局及消防局，列出可能會長時間接觸人群的高風險人員名單，像是負責護轎的人員等，衛生局會發放快篩試劑讓這些高風險人員做快篩，如快篩結果呈現陽性，再接受PCR採檢，降低感染風險。（編輯：黃世雅）1110407